La ‘bomba Sinner’ tra i fuochi d’artificio illegali di Capodanno: sequestro a Napoli

Mancano meno di due settimane a Capodanno e le forze dell’ordine hanno intensificato gli interventi per il sequestro di botti illegali. L’ultimo intervento della Polizia di Stato è avvenuto lunedì, che ha portato alla denuncia di un 33enne per possesso di 365 artifici pirotecnici privi di etichettatura e di produzione artigianale, con un peso lordo di circa 18 kg. Inoltre, sono state sequestrate 34 batterie di fuochi d’artificio con un contenuto esplosivo netto di circa 21 kg e altre 387 confezioni con circa 15 mila pezzi di artifici pirotecnici dal contenuto esplosivo netto di circa 7 kg.

In vista delle festività, il territorio di Napoli e provincia è sottoposto a controlli approfonditi per prevenire la produzione e l’approvvigionamento di fuochi d’artificio vietati. Gli agenti procedono all’ispezione di depositi, abitazioni e garage, luoghi in cui solitamente sono stipati i botti e dove avvengono i sequestri. Ad esempio, il 15 dicembre, sono state scoperte 40 batterie di fuochi pirotecnici nel bagagliaio e sul sedile posteriore di un’auto a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna; il contenuto esplosivo netto era di circa 20 kg. Inoltre, 24 ore prima, erano stati sequestrati sette chili di polvere d’artificio in un appartamento.

Tra i materiali sequestrati sul mercato clandestino vi è anche la cosiddetta ‘bomba Sinner’. In un intervento a Pozzuoli, a fine novembre, sono stati rinvenuti 50 kg di materiale esplosivo all’interno dell’abitazione di un 24enne, incluso un ordigno di colore arancione che imitava il colore dei capelli del numero uno del tennis mondiale.

La lotta contro il traffico di fuochi d’artificio illegali è una priorità per le autorità, non solo per la sicurezza pubblica durante le celebrazioni di Capodanno, ma anche per prevenire incidenti potenzialmente fatali. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio e a condurre operazioni di sequestro per contenere il fenomeno e garantire un fine anno senza rischi.