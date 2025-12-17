15.5 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Spettacolo

La Bohème al Teatro Pergolesi di Jesi

Da stranotizie
La Bohème al Teatro Pergolesi di Jesi

La 58/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi prosegue con “La bohème” di Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, uno dei titoli più amati del grande repertorio lirico. L’opera, che manca dal “Pergolesi” dal 2007, andrà in scena venerdì 19 dicembre ore 20,30 e domenica 21 dicembre ore 16 con anteprima giovani il 17 dicembre ore 16.

Il capolavoro pucciniano si avvale della coproduzione dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, teatro francese che da tempo collabora con la Fondazione Pergolesi Spontini. La regia è di Paul-Émile Fourny, le scene di Valentine Bressan, i costumi di Dominique Louis, luci di Patrick Méeüs, assistente alla regia Noah Vannei. La direzione è affidata a Jacopo Rivani sul podio della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, cantano il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” e i Pueri Cantores “Domenichino Zamberletti”.

Le vicende dei giovani artisti bohèmiens nella Parigi del 1830 fanno da cornice alla nota storia d’amore tra la giovane Mimì e il poeta Rodolfo, qui interpretati da Elisa Verzier e da Matteo Roma. Nel cast sono inoltre Giulia Mazzola, Daniele Terenzi, Giacomo Medici, Eugenio Di Lieto, Stefano Gennari, Andrea Pistolesi, Alessandro Pucci e Bruno Venanzi.

Il regista Paul-Émile Fourny si è ispirato all’universo del film “Moulin Rouge!” di Baz Luhrmann per la produzione e la regia di “La bohème”. L’allestimento presenta uno stile industriale con vetrate da atelier, bulloni, lampadine nude e lampioni, e costumi tra “Belle Époque” e universo “steampunk”, evocando le folli serate di festa parigine e il disagio vissuto dai giovani protagonisti nelle loro anguste mansarde.

Per la recita domenicale di “Bohème” è previsto un servizio di “Opera accessibile” con audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti, sopratitoli per persone sorde e ipoudenti. Il cartellone della 58/a Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi si chiude il 29 dicembre con “Romeo e Giulietta” balletto in due atti su musica di Tchaikovsky. Biglietti di platea e palchi esauriti, la vendita del loggione solo presso la Biglietteria del Teatro Pergolesi.

Articolo precedente
Accessori per viaggi aerei in Italia
Articolo successivo
Prezzi farmaci Usa in discussione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.