La Bohème al Teatro Pergolesi di Jesi

La 58/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi prosegue con “La bohème” di Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, uno dei titoli più amati del grande repertorio lirico. L’opera, che manca dal “Pergolesi” dal 2007, andrà in scena venerdì 19 dicembre ore 20,30 e domenica 21 dicembre ore 16 con anteprima giovani il 17 dicembre ore 16.

Il capolavoro pucciniano si avvale della coproduzione dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, teatro francese che da tempo collabora con la Fondazione Pergolesi Spontini. La regia è di Paul-Émile Fourny, le scene di Valentine Bressan, i costumi di Dominique Louis, luci di Patrick Méeüs, assistente alla regia Noah Vannei. La direzione è affidata a Jacopo Rivani sul podio della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, cantano il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” e i Pueri Cantores “Domenichino Zamberletti”.

Le vicende dei giovani artisti bohèmiens nella Parigi del 1830 fanno da cornice alla nota storia d’amore tra la giovane Mimì e il poeta Rodolfo, qui interpretati da Elisa Verzier e da Matteo Roma. Nel cast sono inoltre Giulia Mazzola, Daniele Terenzi, Giacomo Medici, Eugenio Di Lieto, Stefano Gennari, Andrea Pistolesi, Alessandro Pucci e Bruno Venanzi.

Il regista Paul-Émile Fourny si è ispirato all’universo del film “Moulin Rouge!” di Baz Luhrmann per la produzione e la regia di “La bohème”. L’allestimento presenta uno stile industriale con vetrate da atelier, bulloni, lampadine nude e lampioni, e costumi tra “Belle Époque” e universo “steampunk”, evocando le folli serate di festa parigine e il disagio vissuto dai giovani protagonisti nelle loro anguste mansarde.

Per la recita domenicale di “Bohème” è previsto un servizio di “Opera accessibile” con audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti, sopratitoli per persone sorde e ipoudenti. Il cartellone della 58/a Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi si chiude il 29 dicembre con “Romeo e Giulietta” balletto in due atti su musica di Tchaikovsky. Biglietti di platea e palchi esauriti, la vendita del loggione solo presso la Biglietteria del Teatro Pergolesi.