la bevanda alcolica a base di rum

Da una lunga tradizione arriva lo Zombie cocktail, un Tiki drink facile da fare partendo da una base di rum.

Lo Zombie cocktail è un drink dalla lunga tradizione che, secondo alcune testimonianze, risale al 1934. La sua creazione si deve a Ernest Raymond Beaumont Gannt, noto come Donn Beach, che serviva questo drink come “riparatore dei sogni infranti”. In effetti, questa bevanda è un Tiki drink molto amato, per il suo gusto particolare. Si tratta di un drink dal retrogusto fruttato e reso fresco dalla presenza del succo di lime.

La parte più importante è il cuore alcolico, contraddistinto dalla presenza di vari tipi di rum; tra questi ci sono rum bianco e rum scuro, ma anche uno overproof. A rendere davvero unico questo drink ci pensano vari altri ingredienti, tipici di questa preparazione e che non possono mancare. Per prepararlo buono come l’originale, dovete procurarvi il Falernum e il Don’s mix. Insomma, una miscela alcolica ma dal gusto accattivante, che è dolce e vellutato, capace di conquistare tutti.

Zombie cocktail

Preparazione della ricetta per lo Zombie cocktail

La prima cosa da fare è mettere il ghiaccio nel recipiente di un frullatore. A questo, potete aggiungere la parte alcolica principale del drink, ovvero: rum chiaro, rum scuro e il rum Demerara. Procedete con il succo di lime, che deve essere ben fresco; poi, Falernum e granatina, che è uno sciroppo dolce. Ultimate con una spruzzata di Angostura e poche gocce di Pernod (ne basteranno 3-4). A questo punto, frullate il tutto per pochi secondi, circa 10-20. Appena pronto, versate il drink nei bicchieri e decorate. Tra i migliori ingredienti per decorarlo in modo gustoso, potete usare zenzero in polvere, chiodi di garofano e frutti esotici, per rendere ancora più gustoso il cocktail.

Conservazione

Lo Zombie cocktail è una bevanda alcolica dolce e dal retrogusto fruttato, buonissima per rinfrescarsi durante un aperitivo. Il consiglio migliore è di servirla appena pronta.

