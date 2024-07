La bestemmia di Michela Giraud nel programma di Damiano Carrara

La bestemmia nella storia della televisione italiana quando scappa in diretta viene sempre punita con la pena più severa: la squalifica (se si tratta di reality) e l’oblio (se si tratta di people show). Nel corso degli anni molti personaggi televisivi sono stati allontanati per questo motivo. Leopoldo Mastelloni, uno dei primi a cui scappò una bestemmia in diretta (era il 1984), venne allontanato dalla tv per anni. “Dopo quell’episodio mi furono chiuse tutte le porte in faccia, anche del teatro“, ha dichiarato qualche anno fa. Se invece scappa durante un programma registrato viene semplicemente tagliata in fase di montaggio. È successo di recente a Michela Giraud.

A raccontarlo è stata proprio lei ospite al podcast Tintoria. Il fatto sarebbe avvenuto nel programma culinario di Damiano Carrara, Tarabaralla – Finché C’è Dolce C’è Speranza, in onda su Food Network, nel 2021. Ospite di una puntata del programma, l’attrice comica ha preso parte ad una serie di sfide culinarie culminate con una torta in faccia.

“Sono andata a fare questo programma da questo noto pasticcere [non fa il nome ma è Damiano Carrara, ndr], e mi dicono una cosa: alla fine della puntata il dolce che hai fatto te lo daranno in faccia. E io gli dicono subito di sì, non c’è problema. Mica pensavo che fosse vera come cosa. Pensavo ad una c4zzata, no? Anche perché avevo una collaborazione con un brand di abiti. Arriviamo a fine puntata e sbam! La torta in faccia. E pure una sac-a-poche svuotata sulla camicia! Guardo tutti e dico “ma porco d**”. E tutti ‘ha bestemmiato, ha bestemmiato, ha bestemmiato’. Il proprietario da lontano mi fa: ‘ti piacciono le arance?’ E mi regala uno spremiagrumi di lusso e mi dice ‘scusami, se lo avessi avuto ti avrei regalato un frigorifero’. Per la bestemmia!”.

Il risultato? Uno spremiagrumi vinto.

Come sottolineato da BlogTvItaliana, però, la scena non è mai andata in onda neanche censurata: “La puntata è andata in onda qualche annetto fa e la scena della torta addosso non è mai andata in onda. Nei titoli di coda, invece, c’è la citata scena della crema pasticciera dove effettivamente si denota un discreto taglio fra il momento in cui Damiano Carrara gliela versa sul viso e il successivo momento in cui si ripulisce la faccia“.

