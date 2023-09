La bellissima famiglia di cigni neri è in difficoltà, ma arrivano i rinforzi

Una famiglia di cigni neri ha avuto difficoltà nel convincere il cucciolo da poco nato a entrare in acqua: un gruppo di persone ha aiutato il pulcino a raggiungere i genitori.

Spesso per i genitori di tutte le specie animali gestire i propri cuccioli può essere difficile, soprattutto quando i piccoli si mostrano testardi e non vogliono assolutamente ascoltare gli adulti. Così è stato per una coppia di cigni neri, che si è trovata a fronteggiare i “capricci” del loro piccolo anatroccolo che si rifiutava di entrare in acqua. Per questi genitori convincere il proprio piccolo a seguirli è stato piuttosto complesso, per fortuna però sono intervenuti in loro aiuto alcuni esseri umani che si sono resi conto delle loro difficoltà.

Il pulcino non vuole proprio bagnarsi: la famiglia di cigni neri ha difficoltà a convincere il cucciolo

La scena che ha per protagonista la famiglia di cigni neri è stata filmata da alcuni passanti, che hanno condiviso poi il video su TikTok all’account social di @alex maggiore o088.

Sulle sponde di un laghetto situato in un parco cittadino una coppia di cigni neri ha provato a lungo a convincere il testardo cucciolo a entrare in acqua. Il piccolo, però, non aveva alcuna intenzione di bagnarsi in quella fredda e umida mattina, così si è rifugiato sulla riva del laghetto ed è poi salito sulla strada. La prima scena del video condiviso su TikTok inizia proprio da questo momento e mostra la madre dell’anatroccolo, uscita anche lei dall’acqua per seguire il piccolo, mentre tenta in tutti i modi di convincerlo a seguirla.

A quel punto interviene un uomo, che solleva con le mani il pulcino e lo avvicina alla superficie del lago. La coppia di cigni, all’inizio preoccupata per la presenza dell’umano, tenta di beccarlo affinché lasci andare l’anatroccolo; solo poco dopo i due cigni si renderanno conto che l’uomo li sta cercando di aiutare. Mentre una folla di persone si è fermata ad osservare la simpatica scenetta, il piccolo cigno continuava a non voler entrare in acqua ma a camminare sulla superficie scoscesa del bordo del laghetto sotto allo sguardo attento dei suoi genitori che ormai non sapevano più cosa fare. Fortunatamente dopo poco l’anatroccolo è scivolato in acqua e a quel punto si è visto costretto a nuotare; la famiglia di cigni si è così potuta allontanare.

La coppia e il loro piccolo mostrati nel video sono esemplari di cigno nero (nome scientifico di Cygnus atratus secondo la classificazione tassonomica di Latham del 1790). I cigni neri sono uccelli acquatici appartenenti alla famiglia delle Anatidae (sottofamiglia Anserinae) del genere Cygnus. Questa specie di volatili divenne nota al mondo occidentale solo alla fine del Diciassettesimo secolo quando venne scoperta nel continente australiano dall’esploratore olandese Willem de Vlamingh.

Il cigno nero è originario dell’Australia, dove nella lingua locale viene chiamato appunto «black swan» (propriamente «cigno nero»); vive in prossimità di grandi laghi in acque poco profonde e in paludi d’acqua dolce e salmastra, arrivando ad abitare anche gli estuari dei fiumi. Introdotto a scopo ornamentale in parchi, laghetti e corsi d’acqua d’Europa e della Nuova Zelanda, questo uccello ha l’aspetto elegante del cigno reale bianco (con il quale è strettamente imparentato) ma è caratterizzato da un piumaggio completamente nero tranne per le penne remiganti, sulle estremità posteriori delle ali, che sono bianche e appaiono visibili al dispiegamento alare durante il volo. La sua diffusione in Italia è molto sporadica: i pochi cigni neri presenti nella Penisola derivano dagli esemplati importati che sono fuggiti alla cattività o che sono stati liberati. Oltre che per il piumaggio nero, questi cigni si caratterizzano per il becco di colore rosso attraversato da una striscia bianca dalla punta alla parte opposta della testa capo; si caratterizzano inoltre per la particolare lunghezza del collo, maggiore rispetto a quella del cigno reale. (di Elisabetta Guglielmi)