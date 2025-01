“La bella notizia per la fine dell’anno” Annalisa: arriva l’annuncio che fa emozionare i fan

Annalisa ha raggiunto un traguardo eccezionale nel 2024, diventando la prima donna solista italiana a ottenere sei dischi di platino con il singolo Mon Amour, consolidando la sua posizione di artista più certificata dell’anno. Con un totale di 51 dischi di platino e 13 dischi d’oro, Annalisa si distingue come l’artista femminile più certificata del 2024. Inoltre, è stata la prima cantante italiana ad entrare nella Top 100 di Billboard USA, un segno del suo crescente successo internazionale.

Durante il 2024, Annalisa ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Global Force Billboard Women in Music a Los Angeles e il Power Hits Estate di RTL 102.5, in collaborazione con Tananai per il brano Storie Brevi. Ha anche vinto il Premio RTL 102.5 SIAE per il suo singolo Sinceramente, che è stato il più suonato in Italia tra giugno e agosto dello stesso anno.

Il suo successo è stato ulteriormente celebrato ai Tim Music Awards, dove ha ricevuto sei premi, incluso il premio multiplatino per l’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice e per il singolo Sinceramente. Ha ottenuto anche il Live Platino per aver venduto oltre 200mila biglietti per i suoi concerti, dimostrando il suo ampio seguito. Altri premi includono il riconoscimento “Arena di Verona – Diva” per il suo concerto nell’iconica arena e il premio Tim Summer Hits per il brano Storie Brevi. Infine, è stata premiata come l’artista più suonata in radio con il premio EarOne.

Annalisa ha continuato a collezionare successi, vincendo due Telegatti e un premio ai Los40 Awards di Barcellona per il singolo Sinceramente (Cuando Cuando Cuando). A novembre, ha ricevuto il premio Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester, un riconoscimento che ha già ottenuto in passato.

Recentemente, ha ottenuto anche una certificazione Disco d’Oro per il suo singolo natalizio, Christmas (Baby Please Come Home). Questo nuovo riconoscimento arricchisce ulteriormente il suo prestigioso palmarès. Le aspettative per il 2025 sono elevate, con prospettive di nuovi progetti musicali e collaborazioni, continuando a ispirare con la sua dedizione e talento nel panorama musicale italiano e internazionale.