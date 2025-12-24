La bella addormentata nel bosco a Milano

Al Piccolo Teatro Studio Melato la Compagnia Marionettistica Carlo Colla&Figli porta in scena “La bella addormentata nel bosco“, fiaba in due tempi di Eugenio Monti Colla, ispirato alla fiaba di Charles Perrault. La storia segue la classica trama della bella addormentata, con la fata Armonia che riesce ad armonizzare tutte le componenti della vita umana, dalla nascita di Aurora fino al diventare una giovane innamorata.

Le marionette recitano con le voci storiche della Compagnia registrate, e in alcuni momenti il visivo prende il sopravvento. I loro gesti e movimenti sono coreografici e quando Aurora si addormenta, la fata Armonia avvolge in un sonno profondo il bosco, una sorpresa che riempie di stupore lo spettatore. Il Principe la sveglierà cent’anni dopo il maleficio e il giovane prima di incontrare Aurora s’innamora di un’idea: ridare vita a un mondo sommerso.

Le marionette fanno tornare tutti bambini e i marionettisti non crescono mai, poiché le marionette regalano un incanto improvviso e trasmettono stupore ai piccoli e ai grandi. Assistere a uno spettacolo di marionette fa crescere, pensare, sorridere e sono spettacoli nati per istruire, educare. Alla vigilia di Natale, le marionette dicono a tutti noi di continuare a sognare e a stupirsi.