La BelAmi è uno studio di produzione gay con sede nella Repubblica Ceca ed è molto popolare perché nella propria scuderia ha tutti ragazzi tonici e muscolosi dalla pelle chiara e perlopiù biondi di capelli.

Ma ora non sarà più così perché per la prima volta da quando la casa di produzione è stata fondata, è entrato a far parte un attore afrodiscendente. Il modello si chiama Kedar Marchetti ed è già noto nell’ambiente perché è un cam-boy.

Al momento non sappiamo ancora con chi reciterà Kedar Marchetti, ma la lista dei modelli della BelAmiOnline è lunga: c’è Jack Harrer, ma anche Gino Mosca, il bel Kevin Warhol (protagonista della foto di copertina di questo articolo), il muscoloso Kris Evans ed anche il modello ed ex fidanzato di Jeremy Scott, Hoyt Kogan.

E se fingi di non conoscerne neanche uno…



Per fortuna, al contrario di come molti credevano, l’entrata di Kedar Marchetti nella scuderia della BelAmi non ha alzato nessun polverone razzista, anzi: sono tutti curiosi di vederlo in azione!

BelAmiOnline, il debutto di Kedar Marchetti