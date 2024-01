La Befana al Gemelli, l'arrivo in Lamborghini con la Polizia di Stato – Foto

La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, “per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale”. La befana – spiega una nota – è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dagli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro Matteo Medves, argento europeo di judo e Noemi Nicosanti, campionessa europea di kata e dai poliziotti della Questura di Roma, della Polizia Postale e della Polizia Stradale e ha portato doni e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Nel salone di ingresso dell’ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti, in cui i piccoli sono stati allietati dai numeri di magia eseguiti da Pino, il poliziotto mago. Ad accogliere la befana Eugenio Maria Mercuri, Direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Marika Pane, Direttore del Centro Clinico Nemo Pediatrico, Antonio Ruggiero, Direttore Unità Oncologia Pediatrica e Gianpiero Tamburrini Direttore Unità Operativa Complessa Neurochirurgia Infantile. L’iniziativa segue una analoga attività che si è svolta nei giorni scorsi sempre a Roma presso il Policlinico Umberto I e l’Ospedale San Camillo, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto la visita di alcuni poliziotti che hanno voluto donare loro giochi e dolciumi. La Befana della Polizia di Stato è passata anche a far visita ai bimbi dell’Ospedale di Cona a Ferrara, dell’Ospedale Civile Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava dei Tirreni, del Presidio Ospedaliero San Marco di Catania, dell’Ospedale San Luca e dell’Ospedale Versilia di Lucca, dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dell’Ospedale S. Carlo di Potenza, dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.