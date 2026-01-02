12.9 C
La Befana a Bologna per aiutare i pazienti della Casa dei Risvegli

Da stranotizie
La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un’istituzione della città da 28 anni e il programma tra cura e cultura promosso dalla fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris riunisce tanti eventi per un grande messaggio solidale. Il sostegno alle persone con esiti di coma e l’aiuto alle loro famiglie sono al centro di questo programma.

La Befana comincerà il suo intenso programma domenica 4 gennaio alle ore 11:00 alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, dove incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari. Il Circolo Dipendenti del Comune di Bologna offrirà panettoni e calze agli ospiti della struttura e ai loro familiari.

L’evento proseguirà lunedì 5 gennaio ore 11:00 all’ospedale Maggiore, dove la Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, al Centro Commerciale Vialarga – Spazio Conad, si terrà lo spettacolo “La magica Befana e il pasticcio dell’elfo” per i più piccoli.

Martedì 6 gennaio, la Befana CNA partirà da Palazzo D’Accursio alle ore 9:00, accompagnata dalla Banda Snap up di Michael Brusha. La Befana porterà in dono biscotti e cioccolatini e incontrerà i bambini e le loro famiglie. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, all’Ippodromo Arcoveggio, si terrà il Gran Premio della Vittoria e Festa della Befana, con laboratori di gioco e animazione per i bambini.

Il gran finale sarà alle ore 18:00 al Teatro Duse per lo spettacolo musical “La Regina delle Nevi”, con incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Infine, dal 4 al 23 febbraio, ritorna nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio la mostra “CARLA CHE SAGOMA”, omaggio all’attrice dialettale bolognese Carla Astolfi. Per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” è possibile effettuare donazioni sul conto BCC EMILBANCA IBAN: IT15I0707202409000000723070.

