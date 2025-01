La BCE riduce i tassi: Impatti sui mutui e sui pagamenti rateali

Con il recente taglio dei tassi da parte della Bce, le famiglie italiane che hanno mutui o prestiti possono finalmente trarre beneficio dalla diminuzione del costo del denaro, sceso al 2,75%. Questa riduzione, avvenuta dopo mesi di aumenti, avrà effetti positivi sia sui nuovi mutui che su quelli già in corso. Negli ultimi mesi, la Bce ha progressivamente abbassato i tassi di interesse, passando dal 4,5% al 2,75%. Per le famiglie con mutui a tasso variabile, si prevede una diminuzione graduale delle rate, ma non immediata. Per chi ha stipulato mutui a tasso fisso in precedenza, le rate rimarranno invariate, mentre i nuovi mutui offriranno condizioni più vantaggiose, con il tasso medio per i mutui fissi sceso intorno al 2,8%.

Il risparmio potenziale sulle rate è significativo: un mutuo da 200.000 euro per 25 anni, con un tasso attuale del 2,8%, potrebbe ridurre la rata mensile da circa 1.212 euro a 936 euro, comportando un risparmio totale di oltre 82.000 euro. Anche i prestiti personali e il credito al consumo beneficiano di questa riduzione, come dimostrato dal finanziamento di un’auto da 25.000 euro, il cui costo totale è sceso da quasi 49.000 euro a circa 37.000 euro.

Per i prossimi mesi, gli analisti prevedono una politica monetaria più accomodante dalla Bce, favorendo ulteriori abbassamenti dei tassi. Tuttavia, si consiglia prudenza, poiché la variabilità dei mercati e le future decisioni della Bce potrebbero influire su questa tendenza. Gli utenti con mutui variabili dovrebbero tenere d’occhio l’andamento dei tassi.