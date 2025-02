La Batwoman del laboratorio di Guangzhou: Chi è?

Un nuovo coronavirus è stato identificato in Cina, attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale. La ricerca condotta dalla virologa Shi Zhengli ha rivelato un virus di origine murina che può trasmettersi all’uomo, appartenente al sottogenere dei merbecovirus, storico per la sua associazione con la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS). Questo virus è una variante del coronavirus HKU5, isolato per la prima volta in un pipistrello a Hong Kong. Gli studi hanno dimostrato che il virus può legarsi al recettore ACE2 delle cellule umane, lo stesso utilizzato dal Sars-CoV-2, patogeno del Covid-19.

Shi Zhengli, operante presso l’Istituto di Virologia di Wuhan, è nota per il suo lavoro sui coronavirus nei pipistrelli ed è soprannominata “batwoman”. La sua recente scoperta ha riacceso il dibattito sull’importanza di una sorveglianza epidemiologica continua per prevenire potenziali focolai di malattie zoonotiche. Durante la pandemia di Covid-19, è stata al centro di speculazioni sulle origini del virus, ma ha sempre negato il coinvolgimento del suo laboratorio.

In risposta alla scoperta del nuovo coronavirus, si evidenzia la necessità di migliorare le misure preventive contro le pandemie a livello globale. In questo contesto, l’Italia ha aggiornato il suo piano pandemico, introducendo protocolli specifici per affrontare future emergenze sanitarie e inasprendo il monitoraggio delle malattie zoonotiche, con particolare attenzione ai pipistrelli e ad altre specie considerate serbatoi naturali di coronavirus.