27.6 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Politica

La battaglia in Calabria tra centrodestra e sinistra

Da StraNotizie
La battaglia in Calabria tra centrodestra e sinistra

Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, esprime preoccupazione per le dichiarazioni di Pasquale Tridico. Secondo Cannizzaro, i numeri dei sondaggi vengono interpretati dalla sinistra, sia essa il Partito Democratico o il Movimento 5 Stelle, in base ai propri interessi, denigrando qualsiasi risultato contrario come semplice propaganda.

Cannizzaro critica anche l’atteggiamento di Tridico, suggerendo che dovrebbe mantenere la calma e rivolgersi a Beppe Grillo per consigli. Sottolinea che i calabresi avranno ben presto la possibilità di scegliere tra tornare a un passato politico incerto, rappresentato da un’alleanza che va da Matteo Renzi a Rifondazione Comunista, oppure confermare la fiducia nel presidente Roberto Occhiuto e nel centrodestra unito.

Inoltre, Cannizzaro mette in discussione il futuro politico di Tridico, che ha già manifestato l’intenzione di eliminare Ryanair dalla Calabria, rischiando di riportare il sistema aeroportuale della regione a uno stato arretrato. Alla luce di ciò, Cannizzaro chiede a Tridico di chiarire se intende dimettersi dalla sua posizione al Parlamento Europeo, dove percepisce un compenso di 16mila euro al mese.

Articolo precedente
Roma trionfa a Praga e avanza in Champions League femminile
Articolo successivo
Pirati delle spiagge e cannolicchi: economia in crisi a Comacchio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.