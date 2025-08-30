La battaglia in Calabria tra centrodestra e sinistra

Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, esprime preoccupazione per le dichiarazioni di Pasquale Tridico. Secondo Cannizzaro, i numeri dei sondaggi vengono interpretati dalla sinistra, sia essa il Partito Democratico o il Movimento 5 Stelle, in base ai propri interessi, denigrando qualsiasi risultato contrario come semplice propaganda.

Cannizzaro critica anche l’atteggiamento di Tridico, suggerendo che dovrebbe mantenere la calma e rivolgersi a Beppe Grillo per consigli. Sottolinea che i calabresi avranno ben presto la possibilità di scegliere tra tornare a un passato politico incerto, rappresentato da un’alleanza che va da Matteo Renzi a Rifondazione Comunista, oppure confermare la fiducia nel presidente Roberto Occhiuto e nel centrodestra unito.

Inoltre, Cannizzaro mette in discussione il futuro politico di Tridico, che ha già manifestato l’intenzione di eliminare Ryanair dalla Calabria, rischiando di riportare il sistema aeroportuale della regione a uno stato arretrato. Alla luce di ciò, Cannizzaro chiede a Tridico di chiarire se intende dimettersi dalla sua posizione al Parlamento Europeo, dove percepisce un compenso di 16mila euro al mese.