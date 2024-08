la battaglia è quanto mai aperta

Il nuovo processore MediaTek Dimensity 9400, pronto per essere utilizzato sui prossimi top di gamma, sarà in grado di offrire prestazioni superiori del 30% rispetto all’attuale chip Dimensity 9300.

È quanto emerge dai primi benchmark in single-core e come confermato anche dal noto leaker @Digital Chat Station in un post sulla piattaforma social cinese Weibo.

Stando a quanto riferito dal tipster, il core più potente della CPU consumerebbe appena il 35% di quanto viene richiesto dallo Snapdragon 8 Gen 3 nel medesimo contesto. Anche qui si tratta di un importante passo in avanti, se paragonato all’attuale generazione, con un incremento del 30% per quanto riguarda la sola fficienza energetica. Quindi non più solo potenza ma anche maggiore autonomia sui device in cui verrà utilizzato.

Come vi abbiamo già raccontato in questi giorni, le indiscrezioni riferiscono come il nuovo chip della casa taiwanese potrà fare affidamento su un die dalle grandi dimensioni, tanto da far registrare un record nella categoria. Parliamo di ben 150 mm² . Inoltre, sarà nuovamente privo di core ad alta efficienza energetica, considerato l’impiego esclusivo di quelli “intermedi” ed a massima potenza di ultima generazione, dotati della nuova architettura “Blackhawk”, realizzata da ARM.

L’arrivo del nuovo Dimensity 9400 è previsto per il mese di ottobre, proprio a cavallo con l’annuncio del suo diretto rivale, lo Snapdragon 8 Gen 4. La produzione di entrambi i SoC sarà quasi sicuramente affidata a TSMC e sarà basata su un processo a 3 nanometri. Anche i primi benchmark del SoC di casa Qualcomm fanno registrare ottimo risultati, la battaglia risulta dunque quanto mai aperta. Resta da capire cosa farà Apple con il suo nuovo chip A18, che vedrà la luce assieme alla nuova line-up di smartphone della casa di Cupertino.