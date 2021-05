Mamma Vale adesso spera nella Corte Europea di Strasburgo. Dopo essere stata respinta dal tribunale di Padova, da quello dei Minori di Venezia e anche dalla Corte Costituzionale, ora questa “madre intenzionale e sociale” accarezza il sogno di riabbracciare le sue due gemelline, le stesse che ha coccolato per sei anni e mezzo nel ruolo di co-madre, dopo una fecondazione eterologa. Nel 2018 è stata messa alla porta dalla madre biologica e da quel momento è iniziato il suo esilio genitoriale.

Il 5 maggio scorso la Corte europea per i diritti umani ha richiamato l’Italia, chiedendo giustificazioni in merito a plurime violazioni. “Mi aspetto che vengano finalmente riconosciuti i miei diritti e che il Governo mi veda come un genitore a prescindere dal mio orientamento sessuale. Purtroppo la strada per veder riconosciuti i diritti civili è ancora molto lunga”, dice Valentina, 52 anni, operatrice in una casa di riposo di Padova.

Come mai dice questo?

“Basta guardare cosa sta succedendo per il Ddl Zan. Come si fa a pensare che riguardi solo la violenza? In ballo c’è un cambio culturale ma questa è una società patriarcale e la gente ha paura ad esprimersi. Vorrei che le cose cambiassero, noi siamo persone”.

E della sua vicenda cosa si sente di dire?

“Che amo, amo come tutte le altre persone, al di là delle etichette. Credevo nella famiglia e ci credo ancora. Io e la mia compagna dovevamo sposarci per dare concretezza al nostro rapporto ma è andata così. I sogni sfumano ma quando sono nate quelle bambine la responsabilità l’ho presa e non intendo rinunciarvi”.

Cosa si aspetta dopo questa pronuncia della Corte Europea di Strasburgo?

“Mi aspetto che il tribunale ora riconosca i miei diritti e che poi il Governo ci riconosca come genitori, a prescindere dall’orientamento sessuale. La fecondazione eterologa dovrebbe essere concessa anche in Italia: essere genitori non può dipendere dall’essere uomo o donna o eterosessuale”.

Quindi se tornasse indietro rifarebbe tutto?

“Le separazioni ci sono anche nelle coppie eterosessuali. Quanti vivono lontani dai figli? Solo che in quei casi la legge tutela entrambi i genitori. E per me la regola non può essere la stepchild adoption, per adottare le figlie che ho fatto nascere. Io ho seguito tutto il percorso. C’ero anche io lì, durante quel percorso”.

Come stanno le sue figlie?

“Le bambine stanno subendo: il ricordo di mamma Vale c’è ma loro sono bloccate dall’atteggiamento della mia ex. È come se fossi stata cancellata dai loro pensieri, a favore di mamma Chiara”.

La sentenza della Corte costituzionale del 9 marzo ha certificato che il diritto italiano riserva ai figli nati dall’amore di due donne una “condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo”. Cosa ne pensa?

“Se io fossi un maschio non avrei avuto questo problema. La legge italiana riconosce come genitori solo persone di sesso diverso. E la procreazione medicalmente assistita in Italia è concessa solo a persone di sesso diverso. È giustizia questa? Tutti hanno diritto di poter ambire a un progetto di vita come quello di avere dei figli”.

Dunque la sentenza della Corte di Strasburgo anticipa la sua vittoria?

“Come dice il mio avvocato Alexander Schuster, non è ancora una sentenza di condanna, ma è un passo in quella direzione. Ora c’è da sperare che il Governo Draghi si muova prima del pronunciamento che si profila all’orizzonte”.