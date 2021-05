“Effettivamente non c’è più battito”. La ginecologa si limitò a dire così, senza preamboli. Claudia Ravaldi aveva 32 anni e un figlio di due anni e mezzo. Era andata in ospedale alla trentottesima settimana di gravidanza, a travaglio avviato: Lapo stava per nascere, doveva essere un momento di gioia, le rideva persino il cuore. Invece si ritrovò circondata da gente con il camice che parlava guardando per terra, fissando la parete o il monitor: suo figlio era morto. “Io avevo le contrazioni. Ostinata fino in fondo aspettavo di sentire il suo pianto. Madre. Ma lui è nato in silenzio, sotto gli occhi increduli miei e di suo padre”.

Claudia poté vedere il suo bambino solo per quindici secondi (“del suo saluto mi sento ancora derubata”, ripete). Poi, 24 ore dopo, lei e il suo compagno furono congedati. Tornati a casa, con le braccia vuote e il cuore pieno di quell’amore che, da genitori, avevano generato, Claudia Ravaldi, medica psichiatra e psicoterapeuta e Alfredo Vannacci, medico farmacologo, avevano in testa una mappa molto confusa e scarabocchiata di “cose utili da fare per elaborare il lutto”.

La notte non riuscivano a dormire. Cercando su internet “morte in utero” e “lutto perinatale” si accorsero che in Italia l’argomento non era trattato. Problema non pervenuto. Inesistente. I risultati in inglese, francese, tedesco, al contrario, riportavano migliaia di pubblicazioni scientifiche e divulgative, approfondimenti sull’elaborazione del lutto nella coppia e nei fratelli, gruppi di auto-aiuto per genitori, enti di ricerca. “Alle tre di notte, una settimana dopo il parto, un’epifania: quello che ci era successo aveva un nome, aveva caratteristiche cliniche e sociali definite. Qualcosa, allora, si poteva e si doveva fare”.

La fondazione di CiaoLapo

Ventotto giorno dopo la nascita e la morte di Lapo, in quel tempo fatto di lacrime, incredulità, in una solitudine forzata, fatta del silenzio della nostra lingua sul lutto perinatale, di macerie scomposte e desideri selvaggi di riaggiustare la vita, Claudia Ravaldi e suo marito fondarono CiaoLapo (www.ciaolapo.it), un’associazione non lucrativa apartitica e aconfessionale rivolta a operatori sanitari di area materno fetale, alle donne e ai loro partner colpiti da lutto perinatale durante la gravidanza o dopo la nascita, per qualunque motivo. Compresa l’interruzione di gravidanza per patologia, materna o fetale, come quella che Francesca Pieri narra senza sconti nel libro Bianca (DeaPlaneta, 2019).

“Accettare la morte, specie di una creatura che porti in grembo, è una cosa difficilissima. Talvolta sembra impossibile, innaturale. Nei primi mesi, nel primo anno, il lutto ti si spalma addosso, come un calco di gesso sul corpo. Se lo strappi, le ferite saranno ancora più profonde di quelle lasciate dalla perdita. Accompagnare le donne e le coppie in questo percorso, finché finalmente possano togliere il cappotto senza scorticarsi, era, ed è ancora oggi, il nostro obiettivo primario”.

Nel 2006, sensibilizzare la società e gli operatori sanitari sul tema dell’aborto e della morte perinatale fu per loro una sfida enorme. “All’inizio – racconta – c’è stata una profonda resistenza da parte dei colleghi ospedalieri, era molto complicato lasciare loro i volantini informativi in visione, non volevano leggerli, in alcuni ospedali li buttavano via sistematicamente; molti sanitari ci auguravano di avere presto altri figli, sperando in questo modo che lasciassi perdere il progetto associativo e smettessi di mandare mail, fare telefonate e organizzare congressi”.

Invece sono passati 15 anni: ora Giulio ha 18 anni, suo fratello Guglielmo 14, la onlus CiaoLapo ne ha 15 e ha accolto via mail, telefono o di persona circa 12 mila famiglie. Sono migliaia anche le ore di formazione dedicate agli operatori sanitari nelle università e negli ospedali, centinaia i seminari, le ricerche e le conferenze promosse in Italia e all’estero, decine le tesi di laurea sul tema del lutto.

Accettare un lutto non è dimenticare

Ripensando alla sua esperienza, Ravaldi racconta: “Non so se per pudore, per ritrosia, o perché la nostra cultura fatica a relazionarsi con la morte, specie quando si tratta di quella di un bambino o di un neonato, ma sta di fatto che quando Lapo morì, tutti i maldestri tentativi di lenire la nostra sofferenza erano finalizzati a distrarci. Ogni nostro desiderio di esprimere quella sofferenza, anche solo parlando di nostro figlio, nominandolo, si scontrava con un muro: il dolore andava dissimulato e insabbiato, affinché la nostra tristezza ingombrante non contagiasse gli altri”. Vietato intossicare il futuro altrui.

Racconta la fondatrice di CiaoLapo che ancora oggi intorno alle coppie in lutto c’è una voragine di silenzio quasi mai partecipe, un silenzio imbarazzato, spesso riempito da ridicole frasi consolatorie (“è stato meglio così”), da luoghi comuni sulla vita e sulla fortuna (“non può capitare due volte”, “è stato solo un caso”) o peggio da consigli affrettati: “fanne subito un altro“. Lezioni di glamour sanitario non richieste, fuori luogo, folli. “In quei giorni non era pensabile programmare il pranzo e la cena, come poteva essere pensabile archiviare nove mesi, un parto, una bara bianca e pensare alla “prossima volta?”.

“Si dice che per considerare concluso il percorso di elaborazione del lutto occorra raggiungere l’accettazione della morte”, chiarisce la medica. “Purtroppo, invece, nella nostra cultura “accettare” la morte somiglia a “smettere di pensarci”, “dimenticare”. Ma qui nasce un equivoco clamoroso: è impossibile dimenticare di avere desiderato, aver portato avanti la gravidanza e poi aver perso un figlio, una creatura a cui si era dato un nome. Si tratta piuttosto, di riscrivere la tua vita a partire da quell’evento, di tenere conto del peso specifico di quell’assenza, di assegnarle uno spazio circoscritto e definito: si tratta di trovare la giusta distanza tra passato e presente, in modo che l’uno non metta l’altro sotto scacco”.

Oggi c’è più consapevolezza ma manca la formazione

Secondo Ravaldi dal 2006 ad oggi molte cose sono cambiate, in meglio: “Le donne e le coppie si informano di più, hanno più consapevolezza sui loro diritti, anche in caso di aborto o morte perinatale, e soprattutto familiari e amici frequentemente cercano informazioni per aiutare i genitori in lutto. Insomma, a livello sociale la percezione del problema è molto migliorata e le famiglie spesso promuovono la cultura sul lutto perinatale e sull’assistenza rispettosa contribuendo alla diffusione delle buone pratiche”.

Tuttavia, aggiunge, “l’Italia resta un Paese senza linee guida ministeriali sull’assistenza rispettosa al lutto perinatale, un Paese che non ha un piano formativo dettagliato e aggiornato durante il percorso di studi, e che non prevede alcun supporto per gli operatori esposti al trauma”. Per questi motivi, CiaoLapo ha sempre affiancato il sostegno delle donne e delle famiglie alle occasioni formative per gli operatori: “Siamo convinti che solo co-creando uno scambio efficace tra tutti gli attori coinvolti da questa esperienza traumatica è possibile ottenere un cambiamento sostanziale dell’assistenza e avvicinare le nostre prassi italiane a quelle degli altri paesi”.

Un altro degli aspetti che, purtroppo, non è migliorato è il fatto che “sia nelle ricerche pubblicate su Lancet nel 2011 che nel 2016, l’Italia è tra i pochi Paesi rimasti a “consigliare” di dimenticare il lutto e intraprendere il prima possibile una nuova gravidanza”, sottolinea la psicoterapeuta. “Nonostante le linee guida degli altri paesi suggeriscano cautela e un timing specifico per ogni coppia, di almeno 4 – 6 mesi. Perché impegnare il corpo e la mente con una gravidanza successiva troppo precoce è un salto nel buio, che si associa ad elevati livelli di ansia e depressione”. Un trauma dietro l’altro.

Il bisogno di infrangere un tabù

Ancora oggi, “nel nostro Paese parlare della morte di un bambino in utero e subito dopo la nascita resta un tabù”. Eppure aborto e morte perinatale colpiscono 1 donna su 6 tra quelle che iniziano una gravidanza desiderata. Gli ultimi dati Istat disponibili (2019) riportano che in Italia, in un anno, ci sono stati 61.215 aborti spontanei, 3878 aborti per patologia fetale e 1320 morti in utero.

Per infrangere questo tabù c’è invece bisogno di rompere il silenzio, di rendere visibile l’invisibile, di trovare gli spazi e le parole per parlare di morti perinatali e di imparare ad ascoltare le famiglie che affrontano questo evento. “Chi sono – domanda Ravaldi- le donne e gli uomini con i bambini morti? Come li chiamiamo? Non sono vedovi, non sono orfani: cosa sono?”.

Il velo di silenzio, omertà e ignoranza che avvolge questi vissuti si manifesta anche nelle procedure sanitarie. “A molte mamme non viene proposto di vedere, abbracciare il bambino, nonostante questa potrebbe essere considerata, secondo ricerche internazionali, una buona pratica per una sana elaborazione del lutto”, spiega Ravaldi. “Nessuno dice loro che se lo desiderano, possono seppellirlo, anche a poche settimane di gestazione”. Così, non di rado, per alcune donne e famiglie che perdono un figlio così piccino, il lutto senza aver salutato un corpo rappresenta non solo un dolore atroce, ma anche un’emorragia inarrestabile. Come quella che stanno sperimentando molti famigliari da quando c’è la pandemia, i cui cari muoiono in ospedale senza che loro possano stargli accanto (o, come accadeva un anno fa, senza che fosse possibile dare un commiato o fare un funerale).

Il Covid-19, però, anziché scoperchiare il vaso, non ha fatto che silenziare questi vissuti che ancora oggi cercano una tana. “Se il dolore per la perdita prematura di un bambino è già un dolore generalmente negato, non riconosciuto, imbavagliato, questo dolore in tempo di pandemia è stato persino sminuito, ritenuto “poca cosa” rispetto a ciò che sta accadendo nel mondo”.

La sofferenza dei padri è ancora in ombra

Se l’impatto di questa perdita sulle madri comincia, comunque, a essere (più) considerata, quello sui padri è invece ancora sottovalutato e poco esplorato nonostante oggi, tramite le ecografie, loro abbiano più occasioni per vedere e sentire i bambini durante la gravidanza e per iniziare a sognare un futuro insieme.

Merita però di essere segnalata un’iniziativa positiva: da marzo 2021, l’Istat prevede che anche i papà che hanno perso un figlio durante la gravidanza (dopo la 28° settimana) possano avvalersi di dieci giorni di congedo parentale, come già potevano fare le mamme. Se, invece, un figlio muore prima della ventesima settimana non esiste nessun congedo in Italia: né per le madri, né per i padri. In Nuova Zelanda la premier Jacinda Ardern ha appena introdotto fino a 3 giorni di congedo parentale per le donne e per i papà che hanno subito una perdita a seguito di un aborto o decesso perinatale anche nelle prime settimane di gravidanza.

In Italia il vuoto è anche normativo

Se intorno alle famiglie in lutto c’è un vuoto relazionale, terapeutico, sociale e famigliare, questo accade perché il vuoto è anche normativo: la legislazione italiana prevede, infatti, che sotto le 25 settimane e cinque giorni di vita intrauterina (180 giorno di gestazione) i feti non siano nemmeno registrati all’anagrafe. Per la legge “non sono”, non sono stati, e dunque non meritano un nome, un’identità.

La rimozione sociale “su ciò che resta” è così forte che in Italia si seppelliscono feti ed embrioni aspirati, espulsi e partoriti sotto le 20 settimane senza che la donna ne sia informata. Dal punto di vista normativo, infatti, la donna ha la possibilità di indicare, entro 24 ore, la volontà di procedere a sepoltura privata, ma se lei non esplicita questa intenzione (non solo perché legittimamente non le va, ma anche perché magari nessuno l’ha informata), la struttura sanitaria può affidarli (tanto di interruzioni volontarie quanto di aborti spontanei) ad associazioni esterne affinché vengano inumati con rito laico o cattolico. Come è avvenuto (e avviene) a Roma, a Brescia, e in decine di altre città. Le conseguenze, che queste prassi sembrano ignorare, non attengono solo al piano della privacy, ma anche a quello etico. Un vizio tutto italiano, che fa sì che le donne siano chiamate a partorire i loro figli morti (dopo la 16° settimana di gestazione) nelle stesse sale parto o reparti in cui altre mamme si apprestano ad abbracciare i loro bambini, tra fiocchi nascita, palloncini e cuoricini. E tanti complimenti alla mamma e al papà.