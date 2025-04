La battaglia di Alessandra Mussolini per la regolamentazione della prostituzione: ‘Fattura obbligatoria’

Alessandra Mussolini da anni lotta per regolamentare la prostituzione e proteggere le donne dallo sfruttamento. Considera la nuova classificazione Ateco 2025, che include un codice specifico per escort e lavoratori del sesso, un passo positivo verso la visibilità di un settore spesso trascurato. Secondo l’ex europarlamentare, è necessario un intervento legislativo che riconosca le prostitute come libere professioniste, obbligate a pagare le tasse e a emettere fatture. Mussolini afferma che la legalizzazione e il monitoraggio del settore possono liberare le donne dallo sfruttamento. Ricorda che, già nel 2014, presentò una proposta di legge per questo scopo, ma che non è mai stata discussa. Sottolinea che l’approccio deve essere aperto e riconoscere l’esistenza di questo fenomeno, con l’obiettivo di fornire maggiori garanzie a chi opera nel settore. La distinzione fra liberà professionista e sfruttamento deve essere chiara e in una società civile, essa deve essere riconosciuta.

Il ministro Matteo Salvini ha condiviso l’opinione di Mussolini, definendo il codice Ateco come un “passo in avanti verso buonsenso e legalità”. È evidente la necessità di implementare controlli sanitari, garantire il pagamento delle tasse e combattere la tratta di esseri umani. Mussolini è convinta che questa possa essere una soluzione efficace per affrontare il problema, ritenendo che le operatrici e gli operatori del sesso meriterebbero gli stessi diritti di tutti gli altri imprenditori, inclusa l’obbligo di emissione di fattura, promuovendo così una maggiore integrazione del settore nella legalità.