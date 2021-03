“Dall’inizio della pandemia siamo in mezzo alla strada, in mezzo alla movida, a dire ‘mettete la mascherina’, ‘state distanti’. Siamo obbligati alla presenza eppure non ci danno neanche il bonus baby sitter”. Dal Veneto al Lazio alla Campania, lo sfogo della polizia locale serpeggia tra i vicoli, rimbalza sulle chat. “Un’altra volta siamo stati discriminati”. E come loro tante altre categorie di lavoratori, tra cui parte del personale delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali. Per loro, come per i vigili urbani, i sindacati chiedono al governo l’estensione del bonus.

Ma sono le storie dei vigili urbani a parlare per loro: “Mia moglie lavora, abbiamo un figlio di 6 anni e uno di 10 che vanno seguiti nella didattica a distanza e nel resto della giornata, i miei genitori anche hanno un impiego e nemmeno un piccolo aiuto per il bonus posso avere” racconta Nicola Cigliano, maresciallo di polizia locale a Napoli e coordinatore Cgil. “Mi chiamano per fare turni, il sabato, la domenica, di notte, la sera, all’alba: come faccio? Sono costretto a fare rinunce, a cambiare gli orari. Eppure siamo in guerra, perché questo è il Covid, cerchiamo di essere vicini ai cittadini, e non godiamo di queste tutele” continua.

Il bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana, per cui il governo ha stanziato sino ad ora 290 milioni, vale per le partite Iva, i lavoratori autonomi, i medici, gli infermieri, i radiologi, i tecnici di laboratorio biomedico e il “comparto sicurezza”. In questo non rientrano però i vigili urbani. “Non vogliamo essere equiparati alla polizia – racconta un altro comandante che preferisce restare anonimo – ma se svolgiamo compiti simili allora vogliamo diritti simili. Da lunedì molti colleghi e soprattutto molte colleghe mi hanno chiesto di stare a casa perché le scuole sono chiuse e non possono venire a lavorare. Cosa devo dirgli? Hanno ragione. Ma ciò significa togliere personale dalle strade, proprio mentre ci chiedono di presidiarle al massimo”.

Per questo anche i segretari generali della Funzione pubblica dei tre sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno scritto ai ministri dell’Interno e del Lavoro Luciana Lamorgese e Andrea Orlando chiedendo l’estensione del bonus al personale della polizia locale. A loro si sono uniti il presidente dell’Anci Antonio Decaro e il presidente Upi Michele De Pascale: “Siamo certi – scrivono – che il non averli espressamente considerati nel decreto legge varato dal Governo tra il personale delle forze di sicurezza cui spettano le misure di sostegno alla genitorialità, sia una svista sulla cui rapida correzione si troverà pieno consenso del governo, a partire dal presidente Draghi. Occorre correggere questa dimenticanza, insieme ad altre riguardanti le professioni sanitarie, nel decreto Sostegno, come giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria”.