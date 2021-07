Dal 28 giugno in quasi tutta Italia non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ma – come abbiamo imparato in questi mesi di pandemia – la nostra bocca, insieme al naso, è il luogo principale di diffusione del Covid-19 identificato nella saliva del 91,7% delle persone contagiate.

Quando una persona tossisce, starnutisce respira o parla, diffonde delle goccioline di saliva (droplets), che possono contenere il virus e trasmetterlo fino a una distanza di 3 metri, anche in caso di pazienti asintomatici, o per aerosol fino a 8 metri.

Una misura di prevenzione personale e soprattutto clinica – per quanto riguarda gli studi dentistici – potrebbe essere quella di ridurre la carica virale direttamente in bocca, depotenziando il Covid e riducendo il rischio di trasmissione. Come? Con un collutorio per esempio. I collutori antivirali, infatti, potrebbero avere un ruolo importante anche in funzione preventiva riducendo il rischio generale di infezioni.

Secondo un recente studio pubblicato su Clinical Microbiology and Infection e guidato dalla dott.ssa Florence Carrouel, professoressa associata presso la facoltà di Odontoiatria dell’Università Claude Bernard di Lione, il risciacquo con un collutorio a base di β-ciclodestrina e Citrox® è efficace come supporto per ridurre del 71% la carica virale del SARS-CoV-2 nella saliva negli adulti asintomatici o affetti da sintomi deboli. β-ciclodestrina e Citrox® sono entrambi ingredienti fondamentali del collutorio Perio Plus+ Regenerate di Curaprox, il marchio di Curaden AG che offre prodotti premium svizzeri per l’igiene orale.

Lo studio: efficacia anche dopo 4 ore

Si tratta del primo studio in vivo effettuato su 176 pazienti tra i 18 e gli 85 anni, selezionati da quattro centri ospedalieri francesi, risultati positivi asintomatici o con sintomi lievi al SARS-CoV-2 con un test PCR (reazione a catena della polimerasi).

Nello studio 176 pazienti sono stati divisi in due gruppi e hanno effettuato tre risciacqui al giorno per sette giorni usando alcuni Perio Plus+ Regenerate di Curaprox, altri un collutorio placebo. I campioni di saliva prelevati sono stati messi a confronto per studiare l’evoluzione della carica virale SARS-CoV-2 e lo studio clinico ha mostrato un risultato significativo: con un solo risciacquo con Perio Plus+ Regenerate la carica virale iniziale nella saliva è stata ridotta del 71% dopo 4 ore. A differenza del collutorio placebo, il secondo risciacquo con il collutorio antivirale ha contribuito a mantenere bassa la carica virale ottenuta con quello iniziale. Dopo sette giorni dall’inizio dello studio, i tre sciacqui giornalieri hanno avuto un effetto significativamente benefico sulla riduzione della carica del SARS-CoV-2 nella saliva nel 50% degli adulti con una più alta carica virale.

Non solo Covid-19, la rigenerazione post intervento

“Perio Plus+ Regenerate rappresenta una nuova generazione di antisettici orali che oltre a contenere componenti sicuri e efficaci per una salute orale di lunga durata e a favorire la compliance del paziente, grazie al sapore particolarmente gradevole e fresco, aiuta il sistema immunitario a controllare l’inizio dell’infezione SARS-CoV-2. Offre quindi una protezione in più e un valido aiuto per gli studi odontoiatrici che consigliano ai propri pazienti uno sciacquo 4 ore prima della visita” spiega Paolo Saggiorato, Country Manager Curaprox Italia “Inoltre contiene acido ialuronico, raccomandato in particolare dopo gli interventi chirurgici, poiché regola i livelli di umidità, favorisce la crescita cellulare e accelera la rigenerazione “.