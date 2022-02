I Sigur Ros annunciano l’arrivo di un nuovo album dopo nove anni di assenza, nonché l’inizio di un nuovo tour mondiale per il 2022.

I Sigur Rós sono attualmente in studio per lavorare al loro nuovo album dopo nove anni di assenza dalle scene musicali. L’ultimo lavoro discografico, infatti, è stato Kveikur del 2013. Ha Jónsi e Georg Holm si riuniscono con Kjartan Sveinsson, che è tornato nella band dopo quasi un decennio di lavoro su altri progetti.

Sigur Ros: annunciato l’arrivo di un nuovo album

Anche se non si sa quando il nuovo album sarà pubblicato, i Sigur Rós suoneranno nuovo canzoni nel loro tour 2022 – appena annunciato – che inizierà al Festival Vaivén in Messico il 30 aprile e si concluderà a New York con tre spettacoli a giugno. Altre tappe includono Portland, Seattle, Los Angeles, Austin, Nashville, Chicago, Detroit, Philadelphia, Boston e altre. Il video di Hoppípolla:

Jónsi, Georg Holm e Kjartan Sveinsson – che si è recentemente ricongiunto alla band – stanno attualmente scrivendo e registrando il seguito di Kveikur del 2013. L’ultimo album con Sveinsson è stato Valtari del 2012. Nel 2020, la band ha pubblicato Raven Magic di Odin, un lavoro operistico che avevano eseguito 18 anni prima.

Di seguito, vi elenchiamo le date del tour mondiale che la band porterà avanti nel corso del 2022. La lista è in continuo aggiornamento:

30-04: Cuernavaca, Mexico – Festival Vaivén

03-05: Monterrey, Mexico – Citibanamex Auditorium

05-05: Guadalajara, Mexico – Auditorio Telmex

09-05 Vancouver, British Columbia – Orpheum Theatre

11/05: Portland, OR – Theater of the Clouds

13-05: Seattle, WA – Paramount Theatre

17-05: Stanford, CA – Frost Amphitheater

19-05: Los Angeles, CA – Shrine Auditorium

23-05: Austin, TX – ACL Live at the Moody Theater

24-05: Austin, TX – ACL Live at the Moody Theater

25-05: Dallas, TX – Winspear Opera House

27-05: Atlanta, GA – Cobb Energy Performing Arts Centre

28-05: Nashville, TN – Ryman Auditorium

31-05: Minneapolis, MN – State Theatre

06-01: Milwaukee, WI – Riverside Theater

03-06: Detroit, MI – Masonic Temple Theatre

04-06: Chicago, IL – Auditorium Theatre

06-06 Washington, D.C. – The Anthem

07-06 Philadelphia, PA – The Met Philadelphia

08-06 Boston, MA – Wang Theatre

10-06 Quebec, Montreal – Place des Arts

11-06 Toronto, Ontario – Meridian Hall

14-06 Brooklyn, NY – Kings Theatre

17-06 New York, NY – Beacon Theatre

18-06 New York, NY – Beacon Theatre