la band suonerà a Las Vegas

Gli U2 hanno annunciato il loro ritorno live dopo quattro anni con uno spot al Super Bowl: dove e quando torneranno a suonare.

Dopo quattro anni, stanno per tornare gli U2. Nella nottata italiana a celebrare la musica sul palco del Super Bowl è stata Rihanna, con uno show, con tanto di pancione, destinato a rimanere nella storia. Ma a far battere il cuore agli appassionati è stato anche uno spot andato in onda durante la serata. Uno spot riguardante gli U2: la band tornerà a esibirsi quest’anno con una serie di concerti speciali, a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Un annuncio che era stato già anticipato sui social dal gruppo con un post sui social: “Novità in arrivo… Sintonizzatevi per un annuncio speciale questa domenica con il Super Bowl per scoprire di più“.

Gli U2 annunciano una residency negli Stati Uniti

Per la prima volta dopo la lunga pandemia da Covid, il gruppo irlandese sarà protagonista di un nuovo giro di concerti. O meglio, di una residency a Las Vegas. La band si esibirà di un nuovo show per celebrare Achtung Baby, il loro settimo album, pubblicato nel 1991.

U2

Gli show dal vivo del gruppo di Bono si terranno il prossimo autunno e serviranno a inaugurare la MSG Sphere di Las Vegas, un’arena che può vantare una capienza di 17500 posti a sedere, che potrebbero per arrivare con alcuni accorgimenti fino a 20mila.

U2 senza Larry Mullen

La residency del gruppo irlandese si terrà senza l’apporto di uno dei grandi protagonisti del gruppo, Larry Mullen Jr. Il batterista storico della band dovrà rimanere ai box a causa di un intervento chirurgico a causa di un problema di salute.

Il suo posto verrà preso, in questa circostanza, da un importante batterista olandese, Bram van den Berg. Lo hanno confermato gli stessi artisti: “Affrontiamo lo Sphere senza il nostro compagno di band alla batteria, ma Larry si è unito a noi nel dare il benvenuto a Bram van den Berg, che è una forza. Lo spettacolo allo Sphere è in lavorazione da molto tempo. Non vogliamo deludere la gente, tanto meno il nostro pubblico che è sempre stato il quinto membro della band“.