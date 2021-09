I Maneskin sono nel cartellone del Global Citizen Live di Londra: la band si esibirà nella stessa giornata di grandi stelle della musica come Duran Duran e Kylie Minogue.

I Maneskin suoneranno a Londra all’evento Global Citizen Live. Un altro grande traguardo per la band romana, che sarà protagonista di una delle manifestazioni più importanti di questo periodo. Il gruppo suonerà il 25 settembre in un tabellone che vedrà protagoniste tante altre star in tutto il mondo, con concerti previsti anche a Lagos, Los Angeles, Perigi, New York, Rio de Janeiro, Sydney e Seoul.

Maneskin

Maneskin ai Global Citizen Live

Il concerto evento, che durerà complessivamente 24 ore, fa parte della campagna Recovery Plan for the World, organizzato da Global Citizen per sensibilizzare sull’attuale situazione globale. Potrà essere seguito in streaming su YouTube, Twitter e anche altre piattaforme.

Nel tabellone, oltre ai Maneskin a Londra, sono inseriti tantissimi altri artisti. A New York, ad esempio, sono stati chiamati i Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo e tanti altri ancora. A Parigi toccherà a Elton John, Ed Sheeran, ai Black Eyed Peas e non solo, mentre a Los Angeles potremo ascoltare mostri sacri come Stevie Wonder, ma anche H.E.R., Demi Lovato e OneRepublic.

Chi si esibirà con i Maneskin?

Ma con chi avranno l’onore di condividere il palco Damiano, Victoria, Ethan e Thomas? Con artisti di primissimo livello. Ad esempio i Duran Duran, uno dei gruppi più importanti del rock anni Ottanta, ma anche Kylie Minogue, superstar australiana tornata in auge negli ultimi mesi.

La band romana potrà però dividere questa grande emozione anche con Nile Rodgers e gli Chic, tra gli artisti più importanti in ambito funk, in grado di ispirare il loro sound soprattutto nei primi anni di carriera. E poi ancora con Rag ‘n’ Bone Man, una stella del pop soul. Di seguito l’annuncio ufficiale: