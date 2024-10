La banca deve recuperare i suoi stipendi

Al Bano ha esternato il suo disappunto riguardo al caso di spionaggio avvenuto presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Bisceglie, dove Vincenzo Coviello, un ex dipendente, ha spiato i conti correnti di centinaia di persone, tra cui anche il cantante stesso. In un’intervista al Corriere della Sera, Al Bano ha definito l’azione di Coviello come uno spiaggio vero e proprio, non solo curiosità, poiché ha coinvolto migliaia di clienti. Ha espresso la sua indignazione per l’abuso di una posizione di fiducia e ha sottolineato che l’ex bancario avrebbe dovuto proteggere la privacy dei clienti e non violarla.

Il cantante ha sollevato anche questioni più ampie riguardanti la sicurezza e la privacy nelle banche, affermando che nessuno dovrebbe essere costretto a nascondere i propri risparmi, suggerendo in tono sarcastico che sarebbe meglio riporre il denaro sotto le mattonelle piuttosto che nelle mani di istituzioni inaffidabili.

In merito alla situazione personale, Al Bano ha scherzato sulla sua condizione finanziaria, riferendo che Coviello, essendo pugliese, potrebbe aver voluto curiosare sui beni di un concittadino, ma ha trovato un saldo non impressionante a causa di recenti investimenti in un’azienda vinicola.

Al termine dell’intervista, Al Bano ha avanzato la proposta di chiedere alla banca il rimborso dello stipendio percepito da Coviello come forma di risarcimento per la violazione della privacy subita dai clienti. Ha affermato che, se fosse stato il direttore della banca, avrebbe richiesto il rimborso per i mesi di servizio di Coviello, suggerendo che le indagini del caso potrebbero portare a una conclusione sensata.

Questa vicenda ha attirato diverse attenzioni, incluso l’interesse della premier Giorgia Meloni, la quale ha avanzato ipotesi riguardo alla possibile compravendita di dati. Il caso di Coviello ha sollevato importanti questioni sulla fiducia nelle istituzioni bancarie e la necessità di implementare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i dati dei clienti.