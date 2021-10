Nella storia dei videogiochi ci sono alcune pietre miliari ed una è poggiata sul 14 ottobre 1977. Quel giorno negli Stati Uniti la Atari lancia il primo Video Computer System, noto con VCS, e più tardi come Atari 2600. Di fatto una delle prime console, quella che rese popolari i videogiochi facendoli uscire dalla nicchia di appassionati dove stavano. Dietro c’era la Atari, l’azienda creata nel 1972 da Nolan Bushnell con Ted Dabney, la cui ascesa e il cui fallimento (nel 1992) raccontano benissimo la potenza dell’innovazione e anche la rapidità con cui si sparisce quando si fanno le scelte sbagliate (ne riparleremo, promesso).

Il VCS fu una scelta azzeccata anche se ci mise un po’ ad avere successo sul mercato ma negli anni ‘80 divenne il sinonimo stesso di videogame. Un mito. Fu in commercio, con diversi aggiornamenti, fino al 1992, un tempo infinito nell’elettronica di consumo. Ma era avanti nei tempi: era una vera console, come quelle che ci stanno adesso dal punto di vista delle funzionalità, e secondo un conteggio fatto nel 2004 Atari ne vendette 30 milioni di pezzi. Di fatto era l’idea del personal computer applicata ai videogame: invece di giocare in qualche locale pubblico usando gli arcade, potevi farlo a casa dove potevi cambiare gioco cambiando la cartuccia.

Ora di console ce ne sono diverse e di grandissimo successo: per questo è stata accolto con un certo scetticismo il rilancio, qualche mese fa, di una Atari VCS dove giocare tutti i grandi classici Atari (un centinaio). Vicenda travagliata: progetto annunciato su Indiegogo nel 2018 (tre milioni di dollari, la raccolta), le prime dovevano essere consegnate nel 2019 e invece solo da qualche mese si può comprare, negli Stati Uniti, la versione riveduta e corretta di un grande classico che ha fatto la storia dei videogame.