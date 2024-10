La Action Cam per Ogni Avventura

DJI presenta oggi la nuova Osmo Action 5 Pro, un’innovativa action cam progettata per superare i limiti della fotografia sportiva. Grazie a un sensore da 1/1,3 pollici e 13,5 stop di gamma dinamica, offre immagini di qualità comparabile a fotocamere professionali. Supporta video in D-Log M a 10-bit e HLG, rendendo le riprese flessibili per l’editing. La modalità SuperNight consente registrazioni notturne dettagliate, grazie a tecnologie avanzate per gestire basse luminosità.

La durata della batteria è notevole, fino a 4 ore con una sola carica, grazie a un chip a basso consumo e una batteria potenziata. In condizioni estreme, può registrare fino a -20°C per 3,6 ore. La ricarica rapida tramite USB-C permette 2 ore di registrazione con soli 15 minuti di carica.

Una delle caratteristiche rivoluzionarie è il tracciamento automatico del soggetto, unico nel suo genere per le action cam, che capisce e centra il soggetto anche durante rapidi movimenti. Questo la rende ideale per i creator che necessitano di stabilità e composizione.

La Osmo Action 5 Pro è impermeabile fino a 20 metri senza custodia, perfetta per attività subacquee. I colori subacquei sono reali grazie al sensore di temperatura del colore, senza necessità di correzioni post-produzione. Include inoltre un sistema di avvio automatico al contatto con l’acqua e un rilevatore di pressione per monitorare la profondità.

Equipaggiata con due schermi touchscreen OLED ad alta luminosità (uno frontale e uno laterale) con una luminosità massima di 1.000 cd/㎡, offre una visualizzazione ottimale anche in pieno sole. Gli schermi sono aumentati del 16% rispetto ai modelli precedenti.

La connessione con il sistema DJI OsmoAudio consente registrazioni audio professionali senza accessori esterni, facilitando l’uso. La fotocamera ha 47GB di memoria interna e supporta trasferimenti ad alta velocità tramite Wi-Fi 6.0 e USB 3.0. Ha anche funzionalità per streaming, sincronizzazione di video, e modalità Foto Live.

L’intelligenza dell’editing è garantita dall’app DJI Mimo, che permette di modificare i filmati direttamente dallo smartphone. In sintesi, la DJI Osmo Action 5 Pro è un’eccellente scelta per appassionati di sport e avventura, promettendo prestazioni e qualità d’immagine all’altezza delle aspettative.