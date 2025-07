La 3Monti Band: Viaggio nella Canzone Italiana a Cesena

La cultura musicale italiana continua a essere celebrata in vari contesti, e un evento in particolare promette di portare il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la storia della canzone. Venerdì 1 agosto, la 3Monti Band si esibirà ai Giardini Pubblici di Cesena, presentando un concerto dedicato esclusivamente alla musica italiana.

Il programma della serata ripercorrerà le origini della canzone, partendo dalla tradizione napoletana e analizzando le influenze che hanno segnato il panorama musicale durante il periodo tra le due guerre mondiali, incluso l’apporto dello swing. Il percorso si snoderà fino agli anni Sessanta, evidenziando le principali evoluzioni stilistiche che hanno caratterizzato la musica del Belpaese.

Oltre alle esecuzioni musicali, il concerto offrirà anche letture di testi originali ispirati a “Il romanzo della canzone italiana” di Gino Castaldo, arricchendo ulteriormente l’esperienza per il pubblico presente. L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Cesena, in collaborazione con il Consorzio Revisioni Cesenate e l’associazione Qualcosa di Grande per i Piccoli.