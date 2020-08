Con la pandemia di Covid e il lockdown 8 italiani su 10 hanno sviluppato sintomi ansioso-depressivi di varia gravità: dai più lievi come la paura di riprendere in mano la propria vita, o al contrario la paura di non poterla riprendere, fino a sintomi depressivi gravi, come l’incapacità di svolgere le attività consuete. A fare il bilancio, sulla base dei dati raccolti in questi mesi, è Gabriele Sani, professore di psichiatria all’università Cattolica del Sacro Cuore campus di Roma e direttore dell’unità operativa complessa di Psichiatria clinica e d’urgenza della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli.

