L-S KIDS BOUTIQUE – Lenzuolo con angoli, 70 x 120 cm, colore: Rosso

Telo mare per bambini stampato 100% cotone velluto Ladybug Super Girl Che sia per il bagno, la spiaggia o la piscina, questo asciugamano soffice e molto assorbente ti accompagnerà ovunque. Caratteristica del telo da bagno Miraculous Ladybug: dimensioni: 70 x 120 cm. Materiale: 100% cotone vellutato 320 gr: molto morbido, soffice e ultra assorbente. Stampa di alta qualità. Lavabile a 40 °C. Produttore certificato OKEO-TEX (certificato che le operazioni tecniche sono rispettose dell’ambiente e non presentano alcun pericolo per la salute) e membro della BSCI (garantendo buone condizioni di lavoro nelle nostre catene di fornitura).

Colore: rosso.Paese di origine: Francia.

