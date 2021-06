Jarred Irby ha 35 anni, vive nel Missouri. La mattina, appena si sveglia, controlla sull’iPhone le notifiche di una chat nella quale condivide notizie con un gruppo di amici. Reid Barden ha 17 anni e vive in North Carolina. Per lui il primo incontro con le news avviene sullo scroll di Instagram. Ainslie Vandersluis, 53 anni del Michigan, quando suona la sveglia si sintonizza su WCSG, radio locale cristiana, dove si informa sulle news, il meteo e il traffico. Hung Nguyen, 63 anni, della Virginia, appena sveglio legge le notizie sul sito della CNN, ma ammette: “In verità, negli anni i social media hanno occupato una parte sempre più importante nella mia vita. Posso stare senza l’informazione televisiva per qualche giorno, ma non posso rinunciare alle informazioni online”. Poi c’è Daniel Sanders, 42 anni della Florida, che preferisce inaugurare la giornata con l’app di National Review sull’iPhone, mentre sorseggia il caffè. Per Sumari Barnes, 25 anni della California, prima di tutto viene il mercato azionario sull’app di TD Ameritrade.

A tracciare un quadro sulla dieta mediatica quotidiana degli americani è la Columbia Journalism Review . La giornalista Lauren Harris ha monitorato il rapporto con i media di sei persone, da quando aprono gli occhi a quando li chiudono la sera prima di dormire. Anche se in questo caso non si può parlare di un campione significativo, emergono alcuni punti in comune con lo studio dell’ International Journal of Press/Politics sulle abitudini di consumo di media online o offline di oltre 28.000 persone in 17 Paesi europei.

Tutti gli intervistati accedono all’informazione prevalentemente attraverso il cellulare (probabilmente perché “è quasi sempre nella mia tasca, quindi è accessibile”, ammette Reid Barden). L’incontro con le notizie avviene per questi americani principalmente attraverso la condivisione, le chat, lo scroll dei social media, le piattaforme come Google News o Apple News, le applicazioni varie, qualche podcast. Per quanto riguarda i media classici, resta qualche strapuntino nell’arco della giornata: poca radio (soprattutto in auto) e televisione (ma anche in questo caso vengono privilegiati i siti delle emittenti). I giornali, la stampa, invece, è praticamente assente.

Se poi si misura il grado di soddisfazione degli utenti, c’è poco da stare allegri. Gli intervistati condividono la sensazione che tutte le fonti di notizie siano in qualche modo inaffidabili e che si debba fare affidamento sul proprio senso critico per discernere il vero dal falso. Una ricetta, quest’ultima, sulla quale sembra fare affidamento anche Vint Cerf, uno dei “padri di Internet”, come ha raccontato nel talk di Italian Tech .