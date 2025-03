Kyrgios sfida un bambino a Miami: i colpi senza pietà di Nick

Nick Kyrgios sta affrontando un allenamento speciale a Miami mentre si prepara per il Masters 1000, dopo un infortunio al polso che lo ha costretto al ritiro a Indian Wells. Prima del suo esordio nel torneo, ha scelto un bambino come sparring partner, ingaggiando un intenso scambio di colpi durante la sessione di allenamento, il cui video è diventato virale.

All’inizio, i due hanno iniziato con scambi leggeri, ma il bambino ha sorpreso Kyrgios eseguendo un tweener, colpendo la pallina tra le gambe. Kyrgios ha risposto con un potente dritto lungo linea, mostrando una competitività senza pietà. Non si è trattenuto nemmeno nel servizio, sparando un colpo centrale a una velocità che ha lasciato il piccolo avversario colpito e immobile.

Kyrgios ha anche segnato un punto con un pallonetto, esultando in modo teatrale alzando il pugno. Un altro punto è arrivato grazie a un rovescio fuori misura del bambino, che ha dimostrato la differenza di esperienza sul campo. Alla fine dell’allenamento, Kyrgios ha salutato il giovane partner e il pubblico, alzando le braccia in segno di festa e ringraziamento. Ha chiuso la sessione con un messaggio per i fans: “Ci vediamo presto ragazzi”. Questo allenamento ha non solo sottolineato la determinazione di Kyrgios nel tornare in forma, ma ha anche mostrato il suo lato giocoso e competitivo sul campo.