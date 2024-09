KYLIE MINOGUE “Tension II”: La nuova antologia in arrivo a ottobre

“Tension II” è la nuova attesissima raccolta di Kylie Minogue, composta da 13 tracce che spingono ulteriormente i confini dell’elettronica, arricchita di brani ideali per la pista da ballo. L’album, in uscita il 18 ottobre, presenta 9 canzoni inedite e include il successo dance “Edge of Saturday Night” in collaborazione con The Blessed Madonna. Tra le collaborazioni spiccano anche quelle con artisti come Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo e Sia. Il primo singolo, “Lights Camera Action”, sarà lanciato il 27 settembre. Kylie ha condiviso la sua gioia: “L’era di Tension è stata così speciale per me… non posso pensare che sia già finita! Benvenuti a Tension II”.

In concomitanza con l’uscita dell’album, Kylie ha annunciato il “Tension Tour”, previsto per il 2025. Questo tour rappresenterà il più grande evento dal vivo della sua carriera dal 2011 e partirà dall’Australia, il paese d’origine dell’artista. Dopo l’Australia, il tour proseguirà in Asia e poi nel Regno Unito a maggio, con ulteriori date che verranno annunciate, inclusi possibili concerti in Europa, Nord e Sud America. Kylie ha espresso entusiasmo: “Non vedo l’ora di condividere momenti bellissimi e selvaggi con i fan di tutto il mondo, celebrando l’era Tension e non solo!”.

La tracklist di “Tension II” include:

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (feat. The Blessed Madonna)

11. My Oh My (feat. Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (feat. Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (feat. Sia)

Kylie Minogue continua ad affascinare il pubblico con la sua musica e il suo carisma, promettendo una nuova era ricca di emozioni e danza. Con “Tension II” e il “Tension Tour”, ci si aspetta un’esperienza coinvolgente e straordinaria per tutti i suoi fan. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire Kylie sui suoi canali social.