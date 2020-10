Ma quale rivalità?! Tra le tante catfight e frecciatine tra colleghe, ci sono anche popstar che si stimano ed è il caso di Kylie Minogue, che in questi giorni ha speso delle belle parole per Madonna. La cantante australiana è in piena promo visto che tra poco uscirà il suo nuovo disco e in un’intervista rilasciata a Metro ha dichiarato che vorrebbe duettare con la regina del pop.

La canzone giusta? Io avrei amato un duetto sulle note di Magic, vera perla pop.

@KylieMinogue has said she’s up for a duet with fellow music icon @Madonna, but the problem is “finding the right song and the right moment.”

The Say Something singer addressed a possible collaboration in an interview with Metro today. pic.twitter.com/0M0PKjEprk

