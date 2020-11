La scorsa settimana dopo il primo ascolto ho amato follemente DISCO di Kylie Minogue ed ho sperato che il pubblico europeo avrebbe accolto bene l’album. Per fortuna le cose sono andate bene, anzi, benone, visto che il nuovo lavoro della popstar ha debuttato alla 1 in UK con ben 55.000 copie (debutto più alto del 2020 in Inghilterra), battendo le Little Mix ferme alla 2 con 50.000. In USA purtroppo Kylie Minogue è entrata in classifica fuori dalla top 20, alla 22 con 20.169 copie (16.000 senza lo streaming), ma nessuno si aspettava grandi numeri in America.

La cantante ha ringraziato tutti i suoi fan: “Grazie mille a tutti voi. DISCO è entrato in classifica al numero 1! Non so cosa dire, sono senza parole, grazie a tutti coloro che hanno supportato questo album e questo progetto, per me significa tutto. Sono così commossa che sia arrivato ai vostri cuori. Lo adoro“.

Con DISCO Kylie ha collezionato un altro record, quello di unica donna ad aver debuttato alla 1 in UK in 5 decadi diverse.

16 luglio 1988 arrivava al primo posto “Kylie”.

21 ottobre 1989 conquistava la vetta “Enjoy Yourself”.

5 settembre 1992 numero 1 per il “Greatest Hits”

13 ottobre 2001 il grande successo di “Fever”

17 luglio 2010 primato per “Aphrodite”

19 aprile 2018 la vetta era per “Golden”

11 luglio 2019 un’altra collezione in vetta, “Step back in time – The Definitive”

6 novembre 2020 “Disco”.

#Lovers … THANK YOU!!! #DISCO has entered the UK album chart at NUMBER 1!!! I am so grateful and overwhelmed. Disco is all yours and I LOVE that it is now in your hands, hearts and worlds!!! @officialcharts pic.twitter.com/AbYfCSBZYg — Kylie Minogue (@kylieminogue) November 13, 2020

🇬🇧 With 55K units sold, ‘DISCO’ holds the biggest album sales week of 2020 in the UK. Congrats @kylieminogue! pic.twitter.com/IlX5g0c8OZ — Kylie Minogue Central (@MinogueCentral) November 13, 2020

#ChartFact @KylieMinogue’s DISCO scores the biggest opening week for an album in the UK this year, with 55,000 chart sales. https://t.co/YfUwnh5h7c — Official Charts (@officialcharts) November 13, 2020

Da Kylie Minogue a Gaga: i migliori debutti femminili del 2020 in UK.

Disco — 54.9k

Chromatica — 52.9k

Confetti — 49.8k

folklore — 37k

Future Nostalgia — 34.3k

Positions — 27.5k

Fonte: Soundsblog