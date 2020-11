Archiviata la parentesi “country” di Golden, Kylie Minogue è tornata a farci ballare con Disco. Un album che ci catapulta nel mondo della disco anni 70/80, ma la cantante ci aveva già avvertiti con i look sfoggiati per la copertina e la promo di questo suo nuovo lavoro. Quel trucco e quella permanente gridavano eighties più di Dallas, Sentieri e Madonna.

Disco per quanto mi riguarda è più che promosso, ci sono diversi pezzi davvero validi, alcune perle ed è un album coerente. Ovviamente questo non significa che avrà successo in classifica, dal momento che (purtroppo) ormai il nome di Kylie Minogue tira quanto quello di Martina Stavolo. Se un disco del genere l’avesse sfornato l’idolo del momento sicuramente si ritroverebbe alla 1 nella Billboard. In Europa però spero che questo album abbia il successo che merita, incrociamo le dita.

Top del disco

Magic, Miss a Thing, Say Something, Last Chance, Dance Floor Darling, Till You Love Somebody

Kylie Minogue: Disco – la tracklist

Magic

Miss A Thing

Real Groove

Monday Blues

Supernova

Say Something

Last Chance

I Love It

Where Does the DJ Go?

Dancefloor Darling

Unstoppable

Celebrate You

Till You Love Somebody – Bonus Track

Fine Wine – Bonus Track

Hey Lonely – Bonus Track

Spotlight – Bonus Track

