KYLIE MINOGUE: Decima Trionfante Settimana al Primo Posto nella Classifica Album e Vinili UK

Kylie Minogue ha raggiunto un traguardo storico con il suo nuovo album “Tension II”, che diventa il suo decimo album ufficiale al primo posto nel Regno Unito. Questo album è il sequel del suo successo del 2023, “Tension”. Con “Tension II”, Kylie si unisce alla sua lunga lista di successi, includendo titoli come Kylie (1988), Enjoy Yourself (1989), Greatest Hits (1992), Fever (2001), Aphrodite (2010), Golden (2018), Step Back In Time: The Definitive Collection (2019), DISCO (2020) e Tension (2023). Kylie è l’unica artista donna ad aver pubblicato album in vetta alle classifiche per cinque decenni consecutivi, piazzandosi tra gli artisti con il maggior numero di album al primo posto nel Regno Unito, insieme a nomi come ABBA, Coldplay, Queen e Michael Jackson, tutti con 10 album.

Tra le nuove entrate nelle classifiche, Rag’n’Bone Man raggiunge la terza posizione nella Top 5 con “What Do You Believe In?”. Inoltre, il gruppo electro-pop australiano Confidence Man entra per la prima volta nella Albums Chart con il loro terzo album di studio “3AM (LA LA LA)” posizionandosi alla nona posizione.

Mentre la musica di Kylie brillava, il panorama musicale è stato colpito dalla triste notizia della scomparsa di Liam Payne, membro dei One Direction, avvenuta la scorsa settimana a soli 31 anni. In segno di rispetto, tutti e cinque gli album in studio dei One Direction sono tornati nella Top 40 del Regno Unito.

Nella classifica dei singoli, Sabrina Carpenter continua a collezionare record, raggiungendo la 21esima settimana consecutiva al numero 1 nella Official Singles Chart nell’arco di un anno, di cui nove settimane con il singolo “Taste”.

Inoltre, “Tension II” si trova al primo posto anche nella Official Vinyl Albums Chart, risultando l’LP su vinile più venduto della settimana, e nella Official Record Store Chart, dove è l’album più venduto negli ultimi sette giorni nei negozi di dischi indipendenti del Regno Unito. La sua straordinaria carriera continua a dimostrare l’impatto duraturo di Kylie Minogue nel panorama musicale.