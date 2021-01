Se c’è nei paraggi una sorella Kardashian – Jenner c’è una polemica e dopo avervi raccontato quella su Khloe Kardashian e sul suo cambiamento facciale sospetto, oggi vi parlo di quella che ha coinvolto Kylie Jenner.

La piccola di casa ha inaugurato il 2021 con un bel unfollow di massa su Instagram, passando da oltre 100 seguiti a soli 33. Fra i fortunati che continua a seguire ci sono ben 10 fanpage che parlano di lei, il compagno, tutti i suoi fratelli/fratellastri (da Kim Kardashian a Brody Jenner), i suoi genitori, i suoi brand ed un paio di amici come Justin Bieber e la modella Anastasia Karanikolau.

Kylie Jenner, la polemica su Rosalia

Sono molti i profili che Kylie Jenner ha smesso di seguire, ma quello che ha scatenato più caos è quello della cantante Rosalia.

Kylie Jenner dejó de seguir en Instagram a Rosalía y enseguida surgieron las teorías conspirativas Pero no hay nada más lejos de la realidad. Ni Rosalía tiene nada con Travis Scott ni Kylie tiene celos de la cantante…https://t.co/K9Ge2tiA6g#KeepingUpWithTheKardashians pic.twitter.com/ZQl7qs2c1E — donDiario.com (@don_Diario) January 10, 2021

Il motivo che ha spinto Kylie Jenner ad unfolloware Rosalia non si può sapere, anche se in Sud America molti siti hanno riportato un’indiscrezione che vedrebbe l’imprenditrice sul piede di guerra con la cantante che sarebbe “molto amica” di Kanye West, ormai ex marito di sua sorella Kim Kardashian.

#Escándalos | ¿Se acabó la amistad? La razón por la que Kylie Jenner dejó de seguir a Rosalía en redes sociales .- https://t.co/3pgxRs9zFw &( — La Sopa.Com (@lasopa_news) January 10, 2021

Un altro portale, invece, avrebbe dato la colpa della rottura fra Kylie e Rosalia alla collaborazione musicale che quest’ultima ha fatto con Travis Scott, ex della Jenner, dal titolo TKN.

Quale sarà la verità? New day, new drama.