Kylie Jenner è stata descritta come una bulletta dalla modella Victoria Vanna che, su TikTok, ha raccontato la sua esperienza.

Kylie Jenner e Victoria Vanna si sarebbero incontrate nel lontano 2015 sul set del video musicale Ice Cream Man di Tyga e la piccola di casa Kardashian avrebbe “guardato male” e “deriso” la modella, facendola molto sentire a disagio.

“Una volta stavo registrando a Los Angeles un video musicale per Tyga dal titolo ‘Ice Cream Man’” – ha dichiarato la modella su TikTok, come ripreso da Very Inutil People – “Kylie era sul set. Non appena sono uscita, Kylie mi ha guardata dall’alto in basso, sussurrando e indicandomi e prendendomi in giro per il mio modo di ballare. Anche Kylie e i suoi amici sono usciti e sono saliti sulla sua Rolls-Royce. Era quasi come se mi seguissero.

Ho sentito la mia faccia diventare calda. Stavo letteralmente piangendo. Ero entusiasta di incontrarla, ma poi mi sono sentita vittima di bullismo senza motivo. Tutti mi dicevano di non preoccuparmi perché era “antipatica” con tutti sul set. Anche gli amici di Tyga mi hanno detto che tende a intimidire. Questa è stata la mia esperienza e ho deciso di condividerla ora perché non me ne frega niente.”

Kylie Jenner accusata di bullismo, il video incriminato e la sua risposta

Il video di TikTok è diventato virale ed è stato condiviso anche dalla pagina Instagram @TheShadeRoom attirando le attenzioni di Kylie Jenner che ha così risposto: “Questo non è mai successo“.

Ecco il video:

@victoriavannait’s tea time🐸 ☕️ ##La edition… being a model isn’t always as fun as it seems especially around celebs. ##Kyliejenner ##jordynwoods ##fyp ##foryou ##kuwk ♬ original sound – Victoriavanna