“Ky svela il suo segreto: dal red carpet alla spiaggia, ecco cosa non ti aspettavi!”

Kylie Jenner continua a essere al centro dell’attenzione, sia per i suoi progetti che per la sua vita personale. Negli ultimi tempi, il suo sorriso è principalmente frutto di una ritrovata serenità sentimentale, dato che è felice accanto a Timothée Chalamet, con il quale si ipotizza stia convivendo. Recentemente, Kylie ha partecipato ai David di Donatello a Roma e ha assistito a una partita dei New York Knicks, la squadra di basket preferita dell’attore.

Recentemente è stata avvistata alle Turks e Caicos, dove ha attirato l’attenzione con un bikini rosa mentre si godeva il mare. In sua compagnia c’era l’ex assistente e amica Maguire Amundsen, con la quale ha condiviso momenti di divertimento tra tuffi e sole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com