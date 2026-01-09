Kuwait: il cimitero dei pneumatici

Nel deserto del Kuwait si trova uno dei paesaggi più inquietanti creati dall’uomo: un cimitero di oltre 42 milioni di pneumatici usati, accumulati senza misura. Questo “mare nero” tossico è visibile persino dallo spazio e rappresenta l’epoca dell’usa e getta, dove ciò che non serve più viene semplicemente spinto lontano dagli occhi, ma non dalla realtà.

Un incendio gigantesco ha avvolto quell’area, sprigionando fumi velenosi e una nube nera sopra il Golfo Persico, facendo intravedere al mondo il prezzo ambientale della nostra mobilità, del nostro consumo e della nostra indifferenza. I pneumatici non sono rifiuti qualsiasi, sono materiali complessi, difficili da smaltire, altamente infiammabili e, una volta incendiati, capaci di rilasciare sostanze estremamente tossiche.

Il governo del Kuwait ha annunciato una svolta: il cimitero dei pneematici verrà smantellato e, al suo posto, sorgerà una “New Green and Smart City”. I 42 milioni di pneumatici verranno riciclati per produrre materiali per pavimentazioni, additivi per l’asfalto e altri componenti industriali. L’area, grande circa 62 chilometri quadrati, dovrebbe ospitare 25.000 edifici residenziali e fino a 400.000 persone.

Il cimitero di pneumatici del Kuwait non è un’anomalia, ma è solo più visibile. Discariche simili, più piccole ma non meno devastanti, esistono ovunque: ai margini delle città, nei Paesi poveri, nei mari. Il problema non è il deserto che ha accolto la gomma, ma il modello economico che la produce senza prevederne la fine. Riciclare è necessario, ma non sufficiente, e costruire una città sopra quel cimitero ha un valore simbolico enorme, ma una vera “green city” non può nascere solo dal riciclo dei rifiuti, deve nascere da una conversione dello sguardo, da un cambiamento culturale profondo.