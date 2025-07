Kuno, il cane abbandonato che cerca ancora amore e fiducia

In un rifugio di Gangneung, Corea del Sud, un cane di nome Kuno ha vissuto un’esperienza straziante. Adottato il 19 luglio da una famiglia, il piccolo di due anni è stato restituito al centro dopo sole sette ore. Gli adottanti hanno giustificato la decisione affermando di non potere crescere Kuno insieme agli altri cani.

Al suo ritorno, Kuno si è presentato con il pelo rasato in modo disordinato, trasformandosi in un’immagine irriconoscibile rispetto a quella che aveva al momento dell’adozione. Nel rifugio, il personale ha condiviso la sua triste storia sui social media, pubblicando le foto che evidenziavano la drastica mutazione del suo aspetto, un colpo al cuore per tutti coloro che si prendono cura di lui.

Nonostante la situazione, Kuno ha mostrato un comportamento sorprendentemente positivo, cercando il contatto umano e manifestando affetto nei confronti dello staff. La sua energia e la sua voglia di interagire hanno colpito profondamente tutti, che si sono sentiti rattristati per il suo abbandono e per le condizioni in cui era tornato.

Il rifugio ha lanciato un appello per trovare Kuno una nuova famiglia, ricordando a tutti di considerare la responsabilità che comporta l’adozione di un animale domestico. Attualmente, Kuno aspetta ancora una chance, con la speranza di trovare un amore duraturo e autentico.