Krypto: il cane supereroe che ispira le adozioni di animali

Il cinema ha il potere di ispirare e influenzare la vita quotidiana, e il recente film “Superman” diretto da James Gunn non fa eccezione. Tra i personaggi, spicca Krypto, il cane supereroe, che ha colpito il cuore di molti spettatori.

Dopo il weekend di apertura del film, i dati di Woofz, un’app per la formazione canina, hanno rivelato un notevole aumento nell’interesse per l’adozione di cani. Le ricerche online su frasi come “adottare un cane vicino a me” sono cresciute del 513%, mentre le query specifiche per “adozione cani da salvataggio” hanno registrato un incremento del 163%. Questo fenomeno suggerisce un nuovo slancio verso l’adozione responsabile.

L’idea di Krypto è nata dall’esperienza personale di Gunn con il suo cane Ozu, adottato mentre lavorava alla sceneggiatura. Ozu, un incrocio tra schnauzer e terrier, ha ispirato il design del personaggio, spingendo molti a cercare informazioni su cani simili, con richieste per “adottare uno schnauzer” aumentate del 299%.

In aggiunta a questo, Warner Bros. ha collaborato con la Best Friends Animal Society per promuovere l’adozione consapevole, coprendo le spese di adozione tra il 1° e il 10 luglio. Questa iniziativa ha creato un ponte tra il mondo del cinema e la necessità di sensibilizzare sul benessere animale.

James Gunn, apprezzato anche per la sua sensibilità verso gli animali, continua a mescolare intrattenimento e messaggi etici, mostrando come un semplice personaggio canino possa avere un impatto significativo sulla decisione di adottare un animale domestico e sul messaggio di amore e cura verso i nostri amici a quattro zampe.