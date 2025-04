KRUDER & DORFMEISTER: Concerto Imperdibile a Milano [Info e Scaletta]

Kruder & Dorfmeister arrivano questa sera, 24 aprile, a Milano, per l’unica data italiana del tour THE K&D SESSIONS LIVE, che celebra i 30 anni del duo. L’evento si svolgerà al Fabrique e mette in luce le eccezionali carriere di Peter Kruder e Richard Dorfmeister, noti per i loro remix di downtempo, hip-hop e drum and bass. Attivi dagli anni ’90, il duo è emerso nella scena musicale di Vienna, influenzato da diversi generi tra cui hip hop, rare groove, dub e new wave.

Dopo il loro debutto, i due dj hanno cementato la loro posizione nella musica mondiale con album di successo come DJ-Kicks e Sessions, vendendo milioni di copie. Hanno anche creato la loro etichetta G-Stone per supportare altri musicisti e lanciare nuovi progetti, come Tosca e Kruder’s Peace Orchestra. Oggi, il duo dà vita a un nuovo capitolo, continuando a scrivere la loro storia musicale con un linguaggio universale.

La scaletta del concerto include brani emblematici delle K&D SESSIONS, tra cui “LexiconHeroes”, “Sofa Rockers”, “Trans Fatty Acid”, e “Useless”, un omaggio ai successi passati e alla loro evoluzione artistica. La data a Milano rappresenta un’opportunità unica per i fan di vedere dal vivo questi pionieri della musica elettronica.

Per rimanere aggiornati su Kruder & Dorfmeister, è possibile seguirli sui social media attraverso il loro profilo Instagram.