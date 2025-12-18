Kristin Cabot parla dopo il caso con Andy Byron a Boston

Dopo settimane di polemiche e speculazioni, Kristin Cabot ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. La dirigente delle risorse umane di Astronomer, finita al centro di un caso mediatico insieme al CEO Andy Byron dopo essere stata sorpresa in atteggiamenti intimi con lui al concerto dei Coldplay, ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda che l’ha travolta.

I due erano stati ripresi mentre si abbracciavano in modo confidenziale durante lo show. Accortisi di essere finiti sulla kiss cam, si erano allontanati di scatto, tentando di sottrarsi all’inquadratura. Le immagini avevano fatto il giro del web in poche ore, alimentando voci su una presunta relazione extraconiugale.

In un’intervista, Cabot ha spiegato che si sarebbe trattato di un errore isolato, favorito dall’alcol, e non di una relazione sentimentale: «Ho preso una cattiva decisione, ho bevuto un paio di drink e ho ballato e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo». E ancora: «Mi sono assunta la responsabilità di quanto accaduto e per questo ho rinunciato alla mia carriera. il prezzo che ho scelto di pagare».

Secondo il suo racconto, le conseguenze sarebbero state pesantissime. Cabot ha riferito di essere stata insultata online e definita «adultera» anche da sconosciuti incontrati per strada, oltre ad aver ricevuto più di 60 minacce di morte. Ha ammesso di aver avuto in passato una «cotta» per Byron e di essere stata felice all’idea di presentarlo ai suoi amici, precisando però che prima di quella sera non ci sarebbe stato alcun contatto fisico. Al concerto, dopo aver bevuto alcuni cocktail, i due avrebbero ballato e si sarebbero scambiati un bacio, «l’unico e irripetibile episodio». Oggi, ciò che più la ferisce non è solo l’errore, ma l’accanimento subito: «Voglio che i miei figli sappiano che si possono commettere errori, anche molto gravi. Ma non si dovrebbe essere minacciati di morte per questo».