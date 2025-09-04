24.1 C
Kristian Ghedina protagonista a Venezia tra sci e Olimpiadi

Kristian Ghedina è stato protagonista dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha presentato il docufilm “Kristian Ghedina – Storie di sci”, in arrivo nelle sale. L’evento ha visto la presenza del governatore Zaia e del ministro Salvini, con Ghedina che ha condiviso la sua visione sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un evento che sente particolarmente vicino.

Durante l’intervista con Gianluca Viscogliosi di Sportitalia, Ghedina ha espresso la sua convinzione sull’eredità che le Olimpiadi dovranno lasciare al paese. Ha condiviso il suo entusiasmo, dicendo: “Se non avessi una certa età vorrei partecipare ai Giochi in casa”. Ha descritto le Olimpiadi come un grande evento che porterà benefici anche dopo la loro conclusione, nonostante le lamentele riguardo ai cantieri attivi necessari per il bene del territorio.

Ghedina ha menzionato la pista di bob di Cortina, definendola un vero gioiello, e ha sperato che possa motivare i giovani a praticare sport invernali, come avveniva ai tempi di Eugenio Monti. Passando a parlare dello sci alpino, ha sottolineato le forti possibilità di medaglia della squadra femminile, con particolare attenzione a Federica Brignone. Ghedina ha confermato la fiducia nel suo recupero dall’infortunio e nel suo lavoro per essere al top della forma per le Olimpiadi, oltre alla preparazione per la Coppa del Mondo.

