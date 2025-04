Kristen Stewart si è sposata: il matrimonio con la compagna Dylan Meyer

Nove anni fa, Kristen Stewart e la sceneggiatrice Dylan Meyer si sono incontrate sul set di un film, ma non è accaduto nulla in quel momento. La vera connessione si è sviluppata nel 2019, quando si sono ritrovate a un party di compleanno, generando una relazione che le ha portate a diventare inseparabili. Tre anni fa, Kristen ha accettato di sposare Dylan, dichiarando di essere molto innamorata.

Kristen ha discusso la possibilità di avere figli con Dylan, affermando che, se si sposassero, vorrebbero una cerimonia intima: “Sorprenderemo un po’ tutti, lo faremo da sole”. Entrambe hanno congelato gli ovuli, tenendo aperte le opzioni per costruire una famiglia in futuro. Kristen ha espresso il desiderio di avere dei figli, pur ammettendo di temere solo il parto, non la gravidanza.

Recentemente, TMZ ha annunciato che Kristen e Dylan si sono finalmente sposate. L’attrice è ufficialmente una donna sposata dopo aver ottenuto la licenza di matrimonio in tribunale. La cerimonia si è svolta in modo molto intimo nella loro casa di Los Angeles, con pochi invitati, tra cui Ashley Benson e suo marito Brandon Davis. L’evento è stato descritto come molto ristretto e non in stile hollywoodiano, evidenziando la loro preferenza per una celebrazione riservata.

Con il matrimonio avvenuto, Kristen e Dylan sembrano decise a intraprendere questo nuovo capitolo della loro vita insieme, mantenendo vive le speranze e i sogni di una famiglia futura.