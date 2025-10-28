Kristen Stewart conquista Los Angeles con pizzo bordeaux

Kristen Stewart ha catturato l’attenzione al red carpet di Los Angeles con un look audace e sofisticato. Per la presentazione del suo nuovo film The Chronology of Water, l’attrice ha indossato un abito in pizzo trasparente color bordeaux firmato Rhea Costa. Questo completo, composto da un midi dress a maniche lunghe e leggings coordinati, ha esaltato la sua silhouette in modo sensuale, grazie a strati di pizzo che lasciavano intravedere la pelle con eleganza.

Con i capelli raccolti e un trucco minimalista, Kristen ha scelto di non appesantire l’outfit, lasciando che il pizzo fosse il protagonista. A completare il look, décolleté nere a punta che hanno conferito un tocco sofisticato e senza tempo. Il colore bordeaux, molto in voga questa stagione, è stato sfoggiato anche da celebrità come Kylie Jenner, Blake Lively e Demi Moore, ma per Kristen rappresenta un nuovo tocco di colore rispetto alla sua consueta scelta di bianco e nero, entusiasmando i fan.

Durante la proiezione, Kristen è apparsa insieme alla moglie Dylan Meyer, co-produttrice del film. Le due hanno condiviso sorrisi e sguardi complici sul red carpet, confermando la loro intesa anche al di fuori del set. Meyer ha scelto un look semplice, con una t-shirt nera e pantaloni verde militare, in netto contrasto con il completo in pizzo di Kristen. Insieme, formano una coppia che continua a ispirare per il loro stile e la loro autenticità.

Negli ultimi anni, Kristen ha mostrato una predilezione per look audaci, spesso trasparenti o dalle linee decise, ma sempre equilibrati. Con questo nuovo abito bordeaux, l’attrice dimostra di saper mescolare glamour e provocazione con naturalezza.