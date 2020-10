Come già sappiamo da oltre un mese Keeping Up With The Kardashians (conosciuto nel nostro paese con il nome Al Passo Con I Kardashan) chiuderà i battenti definitivamente nel 2021 con la ventesima ed ultima stagione. Ad annunciarlo è stata Kim in persona via Instagram.

Un messaggio poco chiaro di ringraziamenti, senza entrare nel merito della decisione.

“Ci sono stati momenti belli, momenti brutti, gioie, lacrime e molte relazioni e bambini” – ha scritto Kim Kardashian sui social, pubblicando una lunga nota firmata da tutta la sua famiglia – “Apprezzeremo per sempre gli incredibili ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato in questo viaggio. Senza la realtà non sarei dove sono oggi”.

E’ stata in questi giorni Kris Jenner a svelare il vero motivo per cui hanno deciso di chiudere lo show e la “colpa” sarebbe dei social network che avrebbero in qualche modo rovinato la ‘magia’ del reality.

“Quando abbiamo iniziato non c’erano Instagram, SnapChat o altre piattaforme di social media: il mondo è cambiato. Adesso ci sono così tanti social che lo spettatore non deve aspettare tre o quattro mesi per vedere un episodio, tutte noi possiamo fornirgli le informazioni che vogliono in tempo diretto con una storia”.

La ventesima stagione del reality sulle Kardashian sarà trasmessa in America nella primavera del 2021 e mostrerà la famiglia alle prese col CoronaVirus e la quarantena. In questi 15 anni Kim Kardashian, suo padre Caitlyn, sua madre Kris e le sue sorelle Khloe, Kourtney, Kendall e Kylie hanno scritto la storia dei reality show.

Photo | Maddie Cordoba / WWD