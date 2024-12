KRAFTWERK: Concerto Imperdibile al Teatro del Silenzio di Lajatico il 18 Luglio [Info e Biglietti]

I Kraftwerk annunciano un nuovo concerto in Italia dopo quello di Taormina. Il 18 luglio si esibiranno al Teatro del Silenzio di Lajatico, un evento che unisce musica elettronica e performance art. La band, storica nel panorama musicale, porterà sul palco i capolavori della loro discografia, tra cui “Autobahn” e “Tour de France Soundtracks”. Questo spettacolo riflette appieno il concetto di “Gesamtkunstwerk”, ovvero un’opera d’arte totale, caratteristica del gruppo.

Fondata nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, la band ha creato il Kling Klang Studio a Düsseldorf, un luogo dove sono nati tutti i loro album. Con i loro innovativi “paesaggi sonori” e l’uso pionieristico della robotica e di tecnologie avanzate, i Kraftwerk hanno delineato la colonna sonora dell’era digitale. Le loro performance live sono famose per la fusione di tecnologia e arte visiva e hanno segnato momenti storici in importanti istituzioni artistiche internazionali, come il MoMA di New York, la Tate Modern di Londra e il Guggenheim di Bilbao.

Attualmente, la formazione della band è composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen. Questi artisti continuano a portare avanti l’eredità dei Kraftwerk, celebrando l’unione tra l’essere umano e la macchina. Grazie al loro impatto duraturo, la band ha ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award nel 2014 e nel 2021 è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame, dimostrando di essere una delle realtà musicali più influenti e innovative del panorama contemporaneo.

Informazioni sui biglietti: il concerto si terrà il 18 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa), e sarà preceduto da un’esibizione il 25 luglio al Teatro Antico di Taormina. Per acquistare i biglietti, è disponibile il sito ufficiale. I Kraftwerk continuano a mantenere viva la loro presenza nel mondo della musica e dell’arte, con una proposta che unisce tradizione e avanguardia.