KPOP a Follonica Summer Nights

Il 10 agosto al Parco Centrale di Follonica si terrà uno spettacolo immersivo tra musica, danza e visual per il Follonica Summer Nights. Il K-POP è pronto a infiammare l’estate maremmana con il live show tribute “K-POP music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP”, che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione.

Si tratta del primo tributo italiano al mondo K-POP, un format che sta già riscuotendo un successo straordinario, con oltre 20.000 biglietti venduti nelle prime tappe del tour in tutta Italia. Lo spettacolo propone un’esperienza completamente immersiva, capace di fondere musica dal vivo, narrazione e visual di grande impatto. Protagonisti sul palco i cantanti live, un brillante trio femminile e la potente band dei SODA POP, che ricrea con autenticità l’energia sonora tipica del K-POP.

A rendere ogni momento ancora più coinvolgente, un corpo di ballo composto da dieci performer, protagonisti di coreografie spettacolari e ad alto tasso di dinamismo. A guidare il pubblico con ironia e spirito giocoso ci sarà anche la presenza iconica della Mascotte Tiger, mentre l’allestimento scenico trasformerà il palco in un ambiente futuristico grazie a luci laser, LED wall, effetti luminosi e visual immersivi, regalando uno show di grande impatto emozionale.

I biglietti sono in vendita su Ticketone. inoltre disponibile il Meet & Greet finale, un’occasione speciale per i fan che include: biglietto per lo show, incontro con gli artisti, foto ricordo con il cast dei cantanti e la mitica Mascotte Tiger. Un momento esclusivo per condividere emozioni e portare a casa un ricordo ancora più speciale di una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della magia del K-POP.