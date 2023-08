Kovake Supporto da tavolo per Dot (5a generazione) e Dot (4a generazione), supporto da tavolo staffa di montaggio con guida luminosa e gestione cavi incorporata (Bianco)

Supporto da tavolo per Dot 4th e 5th Gen (versione 2022), Dot 4th e 5th generation kids edition ed clock edition (il dispositivo non è incluso), ma non per Echo 4th Gen con suono premium. Questo supporto è realizzato in plastica ABS, di piccole dimensioni e leggero, i cuscinetti in gomma antiscivolo inferiori manterranno un supporto più stabile del tavolo ed eviteranno di graffiare la superficie tattile. Nessuna foratura o avvitamento, basta avvolgere il cavo in eccesso nel supporto e collegare l’alimentatore, è possibile spostarlo comodamente ovunque tu voglia e regolare facilmente la lunghezza del cavo di alimentazione nascosto in base alle condizioni di utilizzo.

12,99 €